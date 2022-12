De Pelé a la reina Isabel II: Los famosos y celebridades que fallecieron este 2022

El 2022 quedó marcado la partida de distintas figuras del mundo del espectáculo, la política, los deportes y el entretenimiento. Desde el fallecimiento de la monarca británica hasta el ‘Rey del Futbol’ brasileño, a lo largo del año despedimos a una larga lista de personas influyentes alrededor del mundo. A continuación hacemos un recuento de algunas de ellas.

Pelé

Pelé Pelé es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia (Christian Petersen/Getty Images)

Pelé, el rey brasileño del fútbol que ganó el récord de tres Copas del Mundo y se convirtió en una de las figuras deportivas más imponentes del siglo pasado, falleció el jueves 29 de diciembre a los 82 años. Se encontraba en tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021. El centro médico donde había estado hospitalizado durante el último mes dijo que murió de insuficiencia orgánica múltiple como resultado del cáncer.

Reina Isabel II

Reina Isabel II La reina Isabel II (Samir Hussein/WireImage vía Getty/Archivo)

La monarca más longeva del Reino Unido falleció en el castillo de Balmoral, Aberdeenshire, el 8 de septiembre, a los 96 años. Su reinado de 70 años y 214 días fue el más largo de todos los monarcas británicos y el más largo verificado de todas las mujeres monarcas de la historia. Su funeral de Estado fue el primero celebrado en el país desde el de Winston Churchill en 1965.

Mikhail Gorbachov

Mikhail Gorbachov (Efe)

El octavo y último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, falleció el 30 de agosto a los 91 años en Moscú tras una larga y grave enfermedad relacionada con la diabetes y problemas renales. Gorbachov estaba considerado una de las figuras más significativas de la segunda mitad del siglo XX. Galardonado con numerosos premios, entre ellos el Nobel de la Paz, fue elogiado por su papel en el fin de la Guerra Fría, la introducción de nuevas libertades políticas y económicas en la Unión Soviética y la reunificación de Alemania, entre otros logros.

Shinzo Abe

La gente deja flores y presenta sus respetos al ex primer ministro de Japón Shinzo Abe ante la sala Nippon Budokan en Tokio, el martes 27 de septiembre de 2022, antes de su funeral de estado. (Nicolas Datiche/Pool Photo via AP) AP (Nicolas Datiche/AP)

Presidente del Partido Liberal Democrático (2006-2007 y 2012-2020), fue el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en la historia de Japón. Sus partidarios describieron a Abe como un patriota que trabajó para reforzar la seguridad y la estatura internacional del país, mientras que sus oponentes señalaron que sus políticas nacionalistas y su visión negacionista de la historia amenazaban el pacifismo japonés y dañaban las relaciones con los vecinos de Asia Oriental.

El mandatario, de 67 años, fue asesinado el 8 de julio mientras pronunciaba un discurso de campaña en Nara, dos días antes de las elecciones a la Cámara Alta. El sospechoso confesó haber atentado contra el ex primer ministro por los vínculos de Abe con la Iglesia de la Unificación.

Te puede interesar: Quién fue Shinzo Abe, el hombre que trajo la estabilidad política a Japón.

Taylor Hawkins

Taylor Hawkins (Reprodução)

El baterista de la banda de rock Foo Fighters, con la que grabó ocho álbumes de estudio entre 1999 y 2021, falleció el 25 de marzo. Ese día, los servicios de emergencia fueron llamados al hotel Four Seasons Casa Medina de Bogotá (Colombia), donde Hawkins sufría un dolor torácico en la habitación del hotel. Fue declarado muerto en el lugar a la edad de 50 años. Las autoridades locales anunciaron que un análisis toxicológico preliminar de orina indicaba que tenía diez sustancias en su organismo en el momento de su muerte, entre ellas opiáceos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos y THC.

Robbie Coltrane

Robbie Coltrane

El actor y cómico escocés Robbie Coltrane, conocido en todo el mundo en la década de 2000 por interpretar a Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció el 14 de octubre a los 72 años. Coltrane apareció en las películas de George Harrison Mona Lisa, Monjas a la fuga y como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye y El mundo no basta. También actuó en Henry V, Let It Ride, Danny, the Champion of the World, Ocean’s Twelve, The Brothers Bloom, Great Expectations y Effie Gray, y puso voz a las películas de animación The Tale of Despereaux y Brave.

Te interesa: Revelan causa de muerte de Robbie Coltrane.

Olivia Newton-John

Olivia Newton-John La actriz y cantante Olivia Newton-John en la gala G'Day USA Los Angeles 2018 en Los Angeles el 27 de enero de 2018. Newton-John falleció el lunes 8 de agosto en su rancho en California, informó su esposo John Easterling, en Instagram y Facebook. Tenía 73 años. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Olivia Newton-John, la superestrella ganadora de un Grammy que reinó en las listas con éxitos como “Physical” y “You’re the One That I Want” y que se ganó innumerables corazones como la Sandy favorita de todos en la taquillera versión cinematográfica de “Grease” (Vaselina), murió el 8 de agosto a los 73 años. Entre 1973 y 1983, fue una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 singles en el top 10 sólo en Estados Unidos, además actuó con John Travolta en la película ‘Vaselina’. La canción “You’re the One That I Want”, fue una de las más populares de la época y hasta la fecha ha vendido más de 15 millones de copias en el mundo.