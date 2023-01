Klopp, sobre su futuro como seleccionador alemán: "No está totalmente descartado"

LIVERPOOL (REINO UNIDO), 4 (dpa/EP)

El entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, ha dejado este miércoles en el aire la posibilidad de que en el futuro se convierta en seleccionador de fútbol de Alemania, indicando que aunque "no está totalmente descartado", primero tiene que "encajar", ya que hasta ahora "no ha sido así".

"Ya lo he dicho antes: no está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento. Pero tiene que encajar. Y hasta ahora no ha sido así", declaró el técnico en una entrevista con el diario alemán Sport Bild.

Klopp volvió a ser considerado uno de los principales candidatos al puesto de seleccionador de Alemania tras la debacle de la selección germana en el Mundial de Catar, del que se despidió tras ganar un solo partido en la fase de grupos. No obstante, la Federación Alemana de Fútbol mantuvo en su puesto a Hansi Flick.

"No quiero dar la impresión de que este es el último trabajo que quisiera hacer. También hay cosas peores que ser mencionado como posible seleccionador nacional", afirmó. Sin embargo, aseguró que, por el momento, su compromiso es con el Liverpool. "Cuando finalice el contrato en el Liverpool, entonces definitivamente no haré nada durante un año. Después, ya veremos", aseguró.

El técnico germano, que tiene contrato con el club inglés hasta mediados de 2026, se definió como una persona "extremadamente responsable", y que, por lo tanto, no puede dejar su cargo en Liverpool de cualquier manera. "No podía decir simplemente: me voy de aquí ahora", explicó.

En cualquier caso, Klopp dijo seguir considerando al seleccionador nacional como la persona adecuada para el puesto, y que se llevó a los jugadores adecuados para el Mundial de Catar. "No hay tantas alternativas en algunos puestos de la selección. En el futuro hay que dotar a la selección del mayor número posible de grandes jugadores. Estoy seguro de que Hansi lo hará realmente bien", concluyó.