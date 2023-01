Reed Hastings renuncia como CEO de Netflix; se mantendrá como miembro del consejo

Esta tarde el CEO de Netflix, Reed Hastings, anunció a través de un comunicado que renunciará a su cargo dentro de la plataforma de video en streaming y señaló que permanecerá como miembro del consejo de la empresa.

Hastings ha sido durante más de una década la máxima figura directiva de Netflix, aunque desde julio de 2020 dejó la dirección cuando Ted Sarandos tomó el puesto de co-CEO, para en conjunto tomar las decisiones de la compañía.

Sandaros conservará su puesto y el puesto de Hastings quedará en manos de Greg Peters, quien fue el último director de operaciones de la plataforma de streaming, por lo que cuenta con el conocimiento adecuado.

“Ted y Greg ahora son los co-CEO. Después de 15 años, juntos tenemos una gran relación y confío mucho en su liderazgo. Tienen el doble de corazón y el doble de capacidad para complacer a los suscriptores y acelerar el crecimiento. Orgulloso de servir como presidente ejecutivo durante muchos años por venir.”, apunta Hastings en el comunicado.

¿Quién es Reed Hastings?

Egresado de la Buckingham Browne & Nichols School en Cambridge, Massachusetts, se empleó por primera vez en Adaptive Technology, donde creó una herramienta para depurar software; en 1991 formó su primera compañía llamada Pure Software, dedicada a solucionar problemas de software.

Posteriormente, su compañía se fusionó con Atria Software en 1996 y el mismo año Integrity QA —de Marc Randolph— compró Pure Atria. Randolph fue nombrado vicepresidente y Hastings director técnico.

En 1997, Hastings fundó Netflix y Randolph fue nombrado CEO del sitio inspirado en Amazon, empresa de Jeff Bezos. En el 2000 Hastings y Randolph se reunieron con directivos de Blockbuster donde les ofrecieron su empresa por 50 millones de dólares; una década después los papeles se invirtieron.

Randolph cedió el puesto de director ejecutivo a Hastings en 1999 dedicándose al desarrollo de productos. Hastings presentó en 2013, las primeras seires creadas por Netflix: House of Cards, Hemlock Grove y Orange Is the New Black. En 2017 `The White Helmets’ ganó su primer Óscar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Hastings está casado con Patricia Ann Quillin y es padre de dos hijos. En 2020, la pareja donó 30 millones de dólares a GAVI para apoyar vacunas COVAX Covid-19 y en marzo de 2022, un millón a Razom, para suministros de emergencia y equipos médicos; asimismo, han brindado millones de dólares a Beacon Education Network para crear escuelas y en ayudas a los estudiantes.

¿Quién es Ted Sarandos?

El actual director de contenido de Netflix, ha sido conocido por impulsar el contenido de la plataforma en Estados Unidos y en países como India, Alemania, Reino Unido, entre otros.

Fue director regional de Ventas y Operaciones de Western Texas Distributors, considerado uno de los mayores distribuidores de video en los Estados Unidos, luego de trabajar en ocho tiendas como administrador. Años después fue vicepresidente de Producto y Comercialización para Video City / West Coast Video, y tomó el cargo en Netflix en 2000.

¿Quién es Greg Peters?

El director de productos de Netflix de 51 años es conocido por impulsar iniciativas que han tenido éxito en la compañía, como la expansión de Netflix a Asia en 2015 y posteriormente a los juegos.

Peters mantiene un perfil bajo, a pesar de ser el tercer mejor pagado en Netflix, con un sueldo de aproximadamente 24 millones de dólares anuales, aunque en los últimos años se ha vuelto más visible en la esfera pública al presentarse como el rostro de la compañía en las conferencias de prensa, como la de Basic with Ads.