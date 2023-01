La CONAIE asegura que el presidente de Ecuador no ha cumplido con los acuerdos de las mesas de diálogo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En respuesta a un vídeo en el que el mandatario de Ecuador afirma en una entrevista que "se están cumpliendo todos los compromisos" acordados con la CONAIE, la organización ha sostenido que Lasso ha engañado "otra vez".

"No señor Guillermo Lasso, su gobierno no ha cumplido los acuerdos firmados, engañó otra vez, no al 'sector indígena', sino al pueblo ecuatoriano", se lee en un comunicado difundido por la organización en la red social Twitter.

La CONAIE ha acusado al presidente de Ecuador de hablar de intereses electorales pero de utilizar de manera cínica la consulta popular del próximo mes de febrero "para tapar su incapacidad y mal gobierno".

El próximo mes de febrero los ecuatorianos están llamados a las urnas para mostrarse a favor o no de ocho propuestas acordadas en las mesas de diálogo con las organizaciones indigenistas.