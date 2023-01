Con miradas distantes, Sheinbaum y Monreal coinciden en la unidad de Morena

La mañana de este martes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la bancada de Morena en el Senado, invitada por primera vez a la plenaria del grupo parlamentario, aunque el coordinador de esta fracción, Ricardo Monreal, reconoció que quizás debieron ‘haberla invitado antes’.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo y Ricardo Monreal hablaron de la unidad que requiere Morena por encima de todo, aunque en sus intervenciones sus rostros se notaron inexpresivos. Incluso, cuando el senador ‘lanzó’ elogios a la mandataria capitalina, no hubo ni asentamiento ni negación, simplemente escuchó las palabras del coordinador.

La jefa de gobierno destacó que ‘lo único que puede afectar al movimiento es la falta de unidad’.

Agregó que en el movimiento de la 4T ‘nadie sobra’ y todos hacen falta. Por eso, exhortó a seguir adelante con el proyecto y apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que Ricardo Monreal ha tenido encontronazos con el llamado ‘bloque duro’ de la Cuarta Transformación. Su voto en contra del ‘plan B’ de la Reforma Electoral del presidente de la República despertó la especulación sobre su posible expulsión del partido. Sin embargo, tanto AMLO como Sheinbaum se pronunciaron en su momento porque siguiera en su puesto de coordinador de Morena.

En su mensaje final durante la plenaria de Morena, el senador Ricardo Monreal dijo avalar las palabras de Sheinbaum Pardo y aseguró coincidir en que la unidad es fundamental para ratificar el movimiento social al que pertenecen.

“En efecto, yo me quedo con sus palabras y las avalo y la coincidencia es plena, la unidad, la cohesión son fundamentales para ratificar que el movimiento social al que pertenecemos continúe conduciendo al país. Me alegra la presencia suya y la del secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores y que entre nosotros, doctora Sheinbaum, actuemos con naturalidad, con tolerancia frente a todos, que no nos molestemos por coincidir en la unidad, que no nos moleste escuchar y saludar a todos, debemos buscar la inclusión, el respeto y la solidaridad”

— - puntualizó.