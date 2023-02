“Hay poquita gente y uno se siente cómodo”: Sabrina Sabrok sobre el AIFA

A casi un año de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha recibido críticas y vuelos de toda índole. Centrándonos en el primer tenor, muchos de los comentarios en redes sociales desprestigian el trabajo que está en el Estado de México, mismo lugar donde la actriz Sabrina Sabrok fue grabada a mitad de sus alimentos.

Una persona encontró a la actriz y se acercó para filmarla, aparentemente sin problema. Le pidió a la cámara que relata su experiencia a lo que Sabrok inició con un “Soy Sabrina Sabrok, venimos del Estado de México, él es mi esposo y la verdad siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta... ya habíamos venido”, expresó mientras sacudía el puño con determinación.

Sabrina Sabrok y su experiencia por el AIFA (Captura de pantalla/Redes sociales)

La misma persona que sostiene la cámara cuestiona a la actriz y su esposo por su primer experiencia y Sabrina mencionó “A mí me encantó, se me hace muy moderno a parte está calientito, tiene aire acondicionado, me gustan todos los baños, todo lo que dicen de él es cierto, me encantó”.

Sabrina Sabrok mencionó que en el AIFA hay poquita gente y eso la hace sentir cómoda Sabrina Sabrok mencionó que en el AIFA hay poquita gente y eso la hace sentir cómoda (Captura de pantalla/Redes sociales)

La actriz de 51 años comentó que su primer viaje fue Monterrey y su experiencia “fue muy buena (...) ahora vamos a Guadalajara y elegí este aeropuerto dije ‘no yo quiero viajar por el AIFA’”. Para finalizar le pidieron a la actriz algunos consejos y recomendaciones de una artista (sic) a lo que Sabrok respondió.

“El aeropuerto está muy lindo, sé que a veces han salido noticias malas del mismo pero nada que ver, o sea no sé de dónde sacan todo esto si es para perjudicar no sé, pero la verdad el aeropuerto está muy moderno y aparte hay poquita gente entonces uno se siente muy cómodo, puede uno llegar a la hora justa no hay problema y nada, me encantó”.