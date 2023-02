El gestor cultural Manuel Segade lamenta las críticas a Borja-Villel: "Criticar a la persona es criticar al museo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Algunas personas del arte han sido violentos. Creo que el manifiesto con las firmas demuestra que ha habido un gran malestar con la actitud en la que se valora su legado y creo que es de bien nacido, ser agradecido. Por ello, es importante, aunque se discrepe de ciertos temas de su programación, defender su trabajo. En realidad, criticar a la persona es criticar al museo. Lo fundamental es entender que si esa institución ha alcanzado ese nivel internacional no tantas instituciones españolas puedan presumir de eso", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Segade ha subrayado que conseguir situar al Reina Sofía a nivel internacional, supone un trabajo "al que se debe aplaudir", y ha recalcado que Borja-Villel ha hecho un trabajo "fantástico" durante sus últimos 15 años.

"Yo creo que ha probado que no solo es un gran programador y que también sabe generar un equipo fantástico. Han sido años cruciales porque el Museo venía de años muy bajos. Ha hecho un trabajo brutal y se le agradece que deje el testigo para que otras personas puedan continuar ese trabajo porque hay muchos Reina Sofía a imaginar", ha comentado.

En concreto, Segade ha destacado la segregación del Reina Sofía de cara a no centrarse solo en Madrid, la creación de las dos Fundaciones y el incremento de la colección del Archivo Lafuente. Por otro lado, Segade no ha querido hacer ningún comentario acerca de su posible candidatura a la dirección de la pinoteca.

"Me parece estupendo que la gente me piense como candidato pero hay un concurso público y secreto, por lo que no voy a hacer ningún comentario", ha sostenido.