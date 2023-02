China acusa a EEUU de azuzar la guerra en Ucrania con sus acusaciones sobre ayuda militar a Rusia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"China se mantiene fiel a sus principios" y "se compromete a promover conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo", ha dicho el portavoz, en referencia a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtiendo de que Pekín podría enviar ayuda militar a Moscú.

En ese sentido, ha recordado que la "asociación estratégica" entre Rusia y China se basa en "la no confrontación y la no selección de terceros países", por lo que no aceptan que Estados Unidos "señale con el dedo" y "coaccione las relaciones entre Pekín y Moscú".

"Estados Unidos, como país importante, tiene todas las razones para trabajar por una solución política de la crisis en lugar de avivar las llamas o sacar provecho de ello", ha cuestionado el portavoz de Exteriores.

En una entrevista para la cadena CBS, Blinken aseguró este domingo que Rusia ha estado brindando "apoyo no letal" a Rusia, aunque sospechan que podría empezar a proporcionar "apoyo letal", lo cual podría tener "graves consecuencias".

"Hasta la fecha hemos visto que empresas chinas (...) proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Ahora nos preocupa que la información que tenemos es que están considerando proporcionar apoyo letal", dijo.

Blinken explicó que se reunió el sábado en Múnich con su homólogo chino, a quien traslado la "profunda preocupación" de Estados Unidos sobre "la posibilidad de que China proporcione armamento letal a Rusia".

Blinken también expresó su temor a que China ayude a Rusia a evadir las sanciones económicas occidentales gracias a que el comercio bilateral entre ambos continúa y Pekín sigue comprando petróleo, gas y carbón a Rusia.