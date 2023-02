(Crónica) El Villarreal remonta y deja en el descenso al Getafe

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El conjunto castellonense llevaba cuatro derrotas consecutivas y pese a que sufrió mucho en la primera mitad ante el buen planteamiento 'azulón', fue capaz de igualar las cosas con un gol al filo del descanso que fue un duro golpe para los visitantes, que se marcharon de vacío finalmente y en una delicada situación.

El equipo de Quique Sánchez Flores pareció tener bien controlado el duelo. Con un planteamiento muy disciplinado y ordenado, maniató a los de Quique Setién, ayudados también por el tempranero gol de Enes Unal. El turco cabeceó a la perfección un gran centro desde la derecha de Djené para poner el 0-1 y llevar el nerviosismo a la grada de La Cerámica.

El Villarreal se hizo con el mando, pero le faltaron ideas para hacer daño y aunque tuvo llegadas al área, tampoco acertó con el pase final. El Getafe, cómodo, también fue capaz de avisar con peligro, sobre todo con un Maksimovic que se asomó mucho al área y que gozó de dos buenas ocasiones, sobre todo un gran cabezazo que obligó a una gran intervención de Pepe Reina.

Esa gran oportunidad fue al filo del descanso y cuando los 'azulones' esperaban llegar a los vestuarios con buen ánimo, se encontraron con el empate. Etienne Capoue disparó con potencia, David Soria repelió, pero el balón quedó 'muerto' para que Chukwueze la empujase para aliviar a los locales y la grada.

Y el empate no le sentó nada bien a los de Quique Sánchez Flores, que no entraron tampoco bien a la segunda mitad. El 'Submarino Amarillo' no varió su guión y esta vez encontró el desborde de Chukwueze por su banda para dar un pase que sí halló un rematador en la figura de José Luis Morales.

El tanto terminó por tranquilizar a los de Quique Setién, que bajaron el ritmo del encuentro ante un rival que no pudo hallar la forma de llegar con buenas opciones al área de Reina. El Villarreal no 'mató' el partido y le dio emoción hasta el final, marcado por el remate al larguero de Borja Mayoral que pudo suponer el empate.

Con este triunfo, el conjunto castellonense se queda séptimo en la clasificación con 34 puntos, los mismo que el Rayo Vallecano, sexto y a ocho de la cuarta plaza del Atlético de Madrid, mientras que el madrileño se queda penúltimo con 22, a dos de la salvación que marca el Valladolid.