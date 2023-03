Sororidad, resiliencia y profesionalismo, la ruta para empoderar a mujeres

La brecha de género prevalece y en el sector tecnológico es aún más grave la falta de inclusión; a pesar de que en los últimos años el margen se redujo, los hombres siguen teniendo una representación mayor que las mujeres en este sector.

“La participación de las mujeres —el mundo de la tecnología— es fundamental, pues necesitamos imprimir la perspectiva de género en la creación de nuevos productos y servicios”, alerta Myriam Cosío, chief external Affairs Officer de Clip.

Esto porque “la equidad de género, el empoderamiento de la mujer, el cuestionamiento de los ‘roles tradicionales de género’, etcétera nos han permitido construir una narrativa muy sólida alrededor de una verdad innegable: las mujeres somos capaces, dignas de respeto y poderosas agentes de cambio”, sentencia.

Al respecto, Cristina Carbajal, general manager de Kingston Mexico, junto a otras siete poderosas mujeres, comparte los retos a los que se han enfrentado a lo largo de su carrera y brindan consejos para las que quieren desarrollarse en este sector.

En el marco del Día de la Mujer 2023, la plataforma Capterra nos comparte su diálogo con profesionales del sector de la tecnología en México, se trata de Giovanna Abramo y Lorena Ostos, co-CEOs y cofundadoras de Plenna; Lourdes Baeza, directora de marketing para Logitech México; Cristina Cacho, directora regional de Clara México; Cristina Carbajal, general manager de Kingston Mexico; Myriam Cosío, chief external affairs officer de Clip; Emily Shouppe, directora de ingeniería en Stori; y Anna Karen Valdéz, IT lead Mexico and Latin America de The Hershey Company.

Entre los consejos que destacan está “buscar mentoras que ya estén en el sector para que las guíen y muestren cómo navegar el mundo de tech que suele ser dominado principalmente por hombres”, explica Giovanna Abramo.

La evaluación también es fundamental, “cuando sientas que te equivocas, pregunta por qué, es importante siempre estar abierta al feedback. Necesitas que en ocasiones la gente te diga lo que no quieres o no te gusta reconocer. Aprende a escuchar”, dice Cristina Cacho.

Y como si fuera una carrera de resistencia, es prioritario “ser resiliente. Habrá muchos trancazos, hay que ser capaces de respirar y continuar. Hay que estar dispuestos siempre a hacer cosas que asumías que ya no te iban a tocar hacer”, recomienda Myriam Cosío.

Por último, Emily Shouppe resalta la importancia del profesionalismo, “siendo indiscutiblemente competente. Si las mujeres, o cualquier otra minoría, se presentan con energía, habilidad y voluntad de seguir aprendiendo, tendrán un impacto”.

¿Cómo hacer el sector tecnológico más inclusivo?

“La inclusión ofrece un amplio espectro de opiniones e ideas que brindan frescura a todas las áreas del negocio, las empresas que son inclusivas tienen ventajas competitivas porque ofrecen ambientes laborales innovadores, equitativos y colaborativos”, argumenta Cristina Carbajal.

Y esto tiene mejores resultados si a la par se incentiva la autoconfianza de la mujer desde su niñez, agrega Lourdes Baeza.

Trabajar con equipos del área de tecnología implica trabajar con métodos de gestión de proyectos que son diferentes a los utilizados en otros sectores. Así lo cuentan Lorena Ostos y Giovanna Abramo, fundadoras de Plenna.

Y aunque no hay fórmulas mágicas, “es importante adaptar el lenguaje tecnológico y aterrizarlo a funcionalidades y procesos que la organización comprende y utiliza en el día a día. Saber navegar en los detalles para conectar los dos mundos siempre será el mayor reto para un profesional de TI”, considera Anna Valdéz.

Uno de los retos más evidentes continúa siendo la brecha de género, alerta Cristina Carbajal, general manager de Kingston Mexico, en referencia a este tema: “Si bien hoy en día hay más mujeres quienes estudian informática o carreras similares, en esa época éramos contadas.”

Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, Emily Shouppe señala que el haber aprendido a resolver problemas de software le ha cambiado la forma de ver el mundo: “Creo que convertirme en ingeniera de software ha hecho que mejore mi pensamiento crítico en general. Soy más consciente de los efectos de segundo orden, las incoherencias lógicas y las suposiciones implícitas, por ejemplo”.

Queda mucho por recorrer

Cristina Cacho ve un avance en el papel de las mujeres dentro del sector, pero menciona que aún queda mucho por hacer para reducir la brecha de género, sobre todo en cargos de alta responsabilidad.

“En el ecosistema aún hay pocas mujeres fundadoras de empresas y solo muy pocas de las que son fundadas por mujeres, reciben inversión de capital extranjero. Aunado a ello, los cargos directivos de tecnología y en general, aún siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres”.