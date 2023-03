Un ministro ultraderechista de Israel denuncia planes de manifestantes para asesinarle junto a Netanyahu

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, ha afirmado en declaraciones a la emisora israelí Kan que "la mayoría" de los manifestantes "son buena gente", si bien ha agregado que "entre ellos hay algunos que planean el próximo asesinato político".

"Los hay que dicen 'tienes que matar a Ben Gvir, a (la esposa de Netanyahu) Sara Netanyahu, tienes que asesinar a Benjamin Netanyahu", ha manifestado, antes de recalcar que "ve informes de Inteligencia y escucha a los que lo gritan desde lo más profundo de su corazón".

"Hay anarquistas e izquierdistas que hace tiempo cruzaron la 'línea roja' y planean asesinarme a mí y al primer ministro", ha reiterado Ben Gvir, que ha apuntado a un supuesto "intento de linchamiento" la semana pasada contra Sara Netanyahu en el marco de una de las jornadas de protestas.

En este sentido, ha apuntado igualmente a "material de Inteligencia" para referirse a un incidente en el que la esposa de Netanyahu fue escoltada por agentes antidisturbios de una peluquería de Tel Aviv a la que había acudido en medio de las protestas.

"Imaginen que en la peluquería no hubiera estado Sara Netanyahu, sino Lihi Lapid y Galit Bennett (las esposas de los opositores Yair Lapid y Naftali Bennett). Todos sabemos que se las hubiera tratado de forma diferente", ha argumentado, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Tras la entrevista, fuentes policiales citadas por Kan han indicado que no conocen estos informes de Inteligencia citados por Ben Gvir para respaldar sus afirmaciones, tras lo que el ministro se ha mostrado "impactado" por el hecho de que le contradigan y ha prometido "acabar con toda la politización en el trabajo policial".

Por su parte, Lapid ha tildado al ultraderechista de payaso que "ha empezado a inventarse 'material de Inteligencia' que no existe". "No sólo es ridículo, sino que es peligroso", ha apuntado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El exministro de Defensa y ahora alto cargo opositor Benjamin Gantz ha pedido a Netanyahu que "despida a Ben Gvir antes de que sea demasiado tarde". "Una persona que estuvo implicada en terrorismo antes de alistarse en el Ejército deslegitima a manifestantes patrióticos", ha criticado.

La propuesta de reforma ha derivado en numerosas protestas en el país, mientras que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha reclamado un diálogo entre el Gobierno y la oposición parar lograr una vía "acordada" para "salir de este periodo difícil".

La propuesta, planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y respaldada por Netanyahu, daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.