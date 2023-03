Honduras desplaza a Taiwán para captar inversión con China

TEGUCIGALPA (AP) — La decisión del gobierno de Honduras de desplazar su relación con Taiwán para iniciar un acercamiento total con China está motivada en las necesidades económicas del país centroamericano y su intención de captar más inversión y financiamiento del gigante asiático, según explicó el miércoles el canciller hondureño.

El canciller Eduardo Enrique Reina argumentó que con Taiwán se ha tenido una “relación histórica positiva”, pero “vemos que desgraciadamente la relación no nos permitía ir a otras posibilidades de mayor crecimiento e inversión”, dijo a The Associated Press.

Reina sostuvo que Honduras es un país con muchos problemas desde el punto de vista económico, con muchas necesidades financieras y falta de desarrollo social y, ante eso, el Gobierno busca tener el apoyo de China para lograr su desarrollo.

“La presidenta (Xiomara) Castro, bajo este análisis profundo que se hizo, tomando en cuenta que China es uno de los países más grande del mundo y una de las economías más importante, busca las posibilidades que sirvan para el desarrollo”, reiteró.

Xiomara Castro ya había planteado en junio de 2021, antes inlcuso de convertirse en presidenta, su intención de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

Meses después, ya en la presidencia, el gobierno matizó su posición. Aunque la mandataria reiteró su planteamiento, el canciller Reina aclaró que no era una prioridad para la gobernante.

“Antes dijimos ‘en este momento la relación con China no es prioritaria’, pero después de un análisis de un año y de buscar con Taiwán que la relación pasara a otro nivel, lastimosamente no ha pasado y tenemos que buscar otras posibilidades”, declaró.

Aunque la preferencia ahora sea tender puentes con China, lo que implica que “con Taiwán no se podrá continuar una relación diplomática", el canciller asegura que “en todo caso se mantendrá una relación comercial”.

Al respecto, la embajada de Taiwán en Honduras, en una declaración oficial manifestó que sigue manteniendo una “fraternal amistad” con el país centroamericano, al cual ha venido apoyando a lo largo de 82 años para lograr su desarrollo sostenible.

“Durante más de ocho décadas, trabajamos juntos con diversos proyectos de cooperación en diferentes áreas, compartiendo nuestras capacidades, experiencias y recursos, a fin de lograr el desarrollo sostenible de Honduras”, declaró la sede diplomática.

La presidenta Castro instruyó el martes al canciller para que inicie gestiones para entablar relaciones oficiales con China y lo atribuyó a una “muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo”, escribió en Twitter.

En cuanto a los cuestionamientos que auguran un posible deterioro de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos tras el cambio de postura hacia China, Reina descarta que pueda verse como una decisión dañina y recuerda que hay más de 171 países en el mundo que tienen relación con Estados Unidos y China Continental, entre ellos, la mayor parte de América Latina.

En Centroamérica, solo Belice, Guatemala y, hasta ahora, Honduras carecen de ellas.

“Estados Unidos sigue teniendo relación con China, al igual que muchas naciones, yo creo que Estados Unidos debe entender y respetar las necesidades que tiene Honduras y las decisiones que tomamos de manera soberana”, reflexionó el canciller hondureño ante AP.

Y reiteró que su relación con Estados Unidos sigue “al más alto nivel”. Según Reina, “Estados Unidos debe entender que esto no viene a entorpecer las relaciones" y que "seguiremos trabajando en temas de prioridad y temas comunes en todas las áreas, comerciales cooperación, migración, defensa, seguridad y que la decisión sobre China es para desarrollar el país”.