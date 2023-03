Jóvenes menores de 25 años entre los más afectados por la pérdida de movilidad laboral

Debido a la pandemia por el Covid-19 en México, la pérdida de la movilidad social laboral afectó principalmente a los menores de 25 años, acentuándose durante el primer trimestre del 2021. Mientras que para el segundo trimestre del 2022, los indicadores de movilidad laboral se vieron reflejados a niveles similares a los previos de la pandemia.

Movilidad Social en el Mercado de Trabajo (No. 7) del CEEY alertó que hay efectos sobre el bienestar de las futuras generaciones que solo se podrán observar a largo plazo.

CEEY advirtió que la población entre 15 y 24 años se caracteriza por estar en el rango de edad que menos tiene estabilidad y permanencia dentro de un empleo remunerado. En el primer trimestre de 2019 al 2020 durante la pandemia, se registró que personas menores de 25 años salieron de la Población Económica Activa (PEA) de un 25.8% al 56.9%

Durante la segunda mitad del 2020, los niveles regresaron a como estaban en la prepandemia, pero obtuvo un alza en el primer trimestre de 2021, provocando que los mejores de 25 años tuvieran una menor permanencia en su empleo. Esta caída registrada en el primer trimestre del 2020 fue de un 65.2% a 36.2% en comparación con el periodo del 2019.

La movilidad laboral cuenta con múltiples beneficios, entre ellas las prestaciones de ley como lo es el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el CEEY, la pérdida de servicios de salud fue en general al inicio de pandemia pero logró un mayor impacto en los menores de 25 años.

Por otro lado, el primer trimestre de 2019 y 2020, el número de personas que mantuvieron u obtuvieron acceso a servicios de salud por su empleo, se redujo de 24% a 13.5%.

El indicador de movilidad neta de ingresos indicó que las personas entre 25 y 44 años, presentaron más movilidad y menos afectación por la pandemia, mientras que el grupo con menor movilidad fue en el de 45 a 64 años, siendo un grupo vulnerable que se vio afectado con reducciones dentro del indicador de movilidad.

También señalaron que las personas de 15 a 24 años registraron uno de los mayores descensos en su indicador durante el primer trimestre del 2020 y en el 2021.

En este informe destaca que para el segundo trimestre de 2022, los indicadores no monetarios de movilidad laboral se encontraron en niveles similares previos a la pandemia. Sin embargo, el restablecimiento de los indicadores de movilidad en el mercado laboral no asegura que los costos en bienestar durante la pandemia hayan sido recuperados.

Un ejemplo, en 2020 los indicadores laborales regresaron a niveles bajos de movilidad, tras esto la circulación en el mercado de trabajo no mostró los costos que se dan a largo plazo como el acceso a los servicios de salud no asociados al trabajo formal. Por esto tampoco se pudo observar la pérdida de educación en las infancias que están en edad escolar, por lo que se recomienda realizar un análisis del panorama del mercado de trabajo con otras alternativas de indicadores no laborales.