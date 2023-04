Condenan a 12 años de prisión por homicidio al exministro de Interior de Perú Daniel Urresti

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía había pedido en un principio 25 años de cárcel para Urresti, así como una multa de 500.000 soles peruanos (poco más de 120.000 euros) en calidad de reparación civil. Sin embargo, el Ministerio Público se ha mostrado conforme con la sentencia, a pesar de que la defensa ha anunciado que presentará un recurso de apelación.

El tribunal, que ha contado con ocho horas de lectura de sentencia, ha emitido una sentencia condenatoria reducida por la demora del proceso. Tras la lectura, ha sido detenido y será internado en una prisión en las próximas horas.

Este es el segundo juicio por el mismo cargo contra Urresti, ya que en 2018 un tribunal lo absolvió al considerar que no había fundamentos que probasen su responsabilidad en el asesinato. La sala concluyó que las circunstancias en las que los testigos reconocieron a Urresti no generaron certeza y no mencionaron ni el nombre ni las características del exministro.

Bustíos, corresponsal de la revista 'Caretas', fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho. Según una testigo, Urresti y el sargento Jhony Zapata, que falleció hace unos años, dispararon al periodista.