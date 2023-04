Ucrania.-Rosenergoatom dice que los trabajos en la central de Zaporiyia serán alineados con los estándares rusos en 2030

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Creo que el paso de la central nuclear de Zaporiyia a los estándares rusos tendrá lugar de cara a 2030", ha dicho Renat Karchaa, asesor del director general de Rosenergoatom. "Los planes de modernización y desarrollo son de gran escala. En estos momentos, el proceso de análisis, los detalles y la preparación de los procesos de producción relevantes para su lanzamiento están en marcha", ha agregado.

Así, ha subrayado que "Ucrania invirtió en el desarrollo de la central nuclear de Zaporiyia --la más grande de Europa-- sólo de palabra, pero no en los hechos", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Tenemos que tener esto en cuenta", ha argumentado, antes de explicar que se trata de un proyecto "muy caro" para Rusia.

Karchaa ha recalcado que "es una inversión no sólo en la central, sino también en la ciudad y en la población". "No vinimos por el territorio, en Rusia hay suficiente. No es por la central nuclear, ya que en este sentido todo está en perfecto orden en nuestro Estado y no hay escasez de capacidad de generación de energía nuclear. Vinimos por la gente. Vinimos a ayudar", ha zanjado.

La central de Zaporiyia tiene seis reactores puestos en marcha entre 1984 y 1995. Está controlada por las fuerzas rusas desde marzo del año pasado, al poco de comenzar la invasión rusa de Ucrania, y ha sido escenario de constantes ofensivas y pieza codiciada tanto por Kiev como por Moscú.