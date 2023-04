Previa del Real Madrid - Almería

El Real Madrid busca en el Bernabéu su mejor versión

Los blancos se refugian en su feudo para recuperar la sonrisa y defender la segunda plaza, ante un Almería en la lucha por evitar la 'quema'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid recibe este sábado (18.30 horas) al Almería en la jornada 32 de LaLiga Santander, un duelo en el que los pupilos de Carlo Ancelotti buscarán reencontrarse con su mejor versión, sobre todo a nivel defensivo tras el último rapapolvo liguero, para mantener el segundo puesto de la tabla amenazado por el Atlético de Madrid, mientras que los andaluces intentarán hurgar y 'rascar' en la herida blanca para puntuar y alejarse del descenso.

El conjunto madridista no vivió su mejor desempeño este martes en Montilivi, donde el ciclón ofensivo y efectivo del Girona, liderado por el póker letal de 'Taty' Castellanos, remató las escasas opciones de título de los blancos. Los catalanes completaron ante los campeones de Liga y Champions un contundente y meritorio, a la vez que hiriente, triunfo por 4-2 a base de zarpazos precisos.

El Real Madrid mostró síntomas de desconexión defensiva y falta de concentración en momentos puntuales, pero claves. Incluso Éder Militao cometió errores impropios en él, dado el nivel sobresaliente que ha mostrado durante todo el curso. Solo Vinicius Jr., que aportó gol y asistencia, destacó en un encuentro en el que él y sus compañeros dominaron con una buena circulación de balón, pero la poca contundencia en las áreas condenó a los merengues.

"Es un partido que exige mucho. Nuestra versión en Girona no fue buena, tenemos una oportunidad para volver a mostrar nuestra mejor versión", advirtió Ancelotti en la previa del duelo ante el Almería. "En el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien, tenemos que focalizarnos ahí. Los jugadores lo han entendido y mañana actuarán de manera distinta. La clave es el aspecto defensivo, y ahí no lo hicimos bien", reconoció el técnico italiano.

Sus pupilos perdieron en Montilivi una oportunidad de oro para acercarse al líder FC Barcelona, que 24 horas después perdió (2-1) en Vallecas. Sin embargo, el batacazo en Girona mantiene la distancia de 11 puntos entre ambos conjuntos, solo con 21 puntos restantes en juego. Por ello, los blancos seguirán calibrando en Liga su rendimiento de cara a la final de Copa del Rey frente a Osasuna del próximo 6 de mayo y las semifinales de Champions (9 y 17 de mayo) contra el Manchester City.

Los de Ancelotti tienen entre ceja y ceja esos tres partidos, con un título en juego y la posibilidad de repetir final continental, por lo que la obsesión madridista será alcanzar el rendimiento óptimo de cara a esos dos ases en la manga. Así, en Liga, con un Barça campeón salvo hecatombe, el objetivo realista del Real Madrid, con solo una derrota en sus últimos 19 encuentros ligueros en casa, será defender la segunda plaza, con el Atleti pisándole los talones a solo dos puntos.

La baja más sensible e inesperada será la de Modric por lesión, en riesgo de perderse también la final copera y el cruce ante los de Guardiola. Según Ancelotti, que tampoco podrá contar con Mendy y Alaba, Ceballos es el más idóneo para sustituir al croata, en un centro del campo al que apuntan Tchouameni y Valverde, si decide continuar con su política de repartir esfuerzos. Ante los andaluces volverá Benzema, Hazard y un Courtois que podría encadenar cinco partidos sin encajar gol, algo que no conseguía desde diciembre de 2021.

EL ALMERÍA NUNCA HA GANADO EN EL BERNABÉU

Los de Rubi afrontan su séptima visita al Bernabéu en decimoquinta posición, con dos puntos de colchón sobre el descenso. El Almería cogió aire gracias a su primer triunfo a domicilio en el campeonato doméstico --después de 21 encuentros sin ganar fuera de casa en Primera, desde 2015--, tras imponerse (1-2) al Getafe. A raíz de ese triunfo, enlazan siete partidos marcando, pero también encajando, en una demostración de poca contundencia en su área, aunque con acierto en ataque.

El Almería, impulsado por su último gran resultado y con algo menos de ansiedad y presión, querrá sacar algo positivo del Bernabéu, donde nunca ha ganado y ha marcado en tres de sus últimas seis visitas. Solo tiene en su haber un triunfo ante el Real Madrid en 2008, por lo que buscará repetir hazaña ante un conjunto blanco con más dudas que certezas.

El Almería presentará la baja de Srdjan Babic, por sanción, y El Bilal Touré y Svidersky, por lesión, mientras que Diego Fuoli es duda en los de Rubi. Ely apunta a la titularidad, tras cumplir sanción, mientras que las dudas para el técnico será si mantener el bloque del Coliseum o introducir cambios, de cara alos partidos restantes ante Elche, Mallorca, Valldolid o Espanyol, entre otros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Camavinga; Ceballos, Tchouameni, Valverde; Asensio, Benzema y Vinicius.

ALMERÍA: Fernando; Pozo, Chumi, Ely, Centelles; De la Hoz, Melero, Robertone; Baptistao, Luis Suárez y Embarba.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 18.30/DAZN.