En Brasil, adolescente agrede a compañera durante exposición

El video grabado en un aula de Brasil, se aprecia una exposición donde el adolescente de 13 años está leyendo detrás de una cartulina y tras la aparente burla apuñala en la cara a su compañera.

Al ser distraído por la reacción de la menor sentada al frente, el menor sacó de la bolsa del pantalón un lápiz y comenzó a agredirla mientras que sus compañeros intentan detenerlo.

A lo largo del video no se aprecia al maestro o maestra, y comentarios en redes sociales indican que el menor de edad ya había sido víctima de ‘bullyng’ y en ese momento estalló contra la niña; no obstante aún no existe confirmación alguna por parte de los padres de los niños o de autoridades escolares.