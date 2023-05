¿Trabajas mucho y no te rinde el dinero? 6 tips sobrevivir esta quincena

Llevar un presupuesto, evitar los gastos por impulso, guardar bajo llave la tarjeta de crédito y no cometer los mismos errores te ayudan a estirar la quincena. (Dreamstime)

¿Trabajas y trabajas, pero nada más no te rinde el dinero? Si es tu caso, no debes preocuparte, porque existen recomendaciones muy precisas que pueden ayudar a que tu bolsillo sobreviva.

Lo primero que deber saber la falta de recursos afecta a más de la mitad de los mexicanos; quienes apenas alcanzan a cubrir un máximo de 12 y 13 días de gasto por quincena.

Las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportaron que a 55% de los mexicanos no les alcanza el salario que reciben.

Y, aunque las cifras reportadas son lamentables, porque los mexicanos trabajan más de dos mil horas al año, existen mecanismos muy sencillos para revertir el problema y rescatar tu economía personal o familiar.

La coach en finanzas, Sandra Huerta, señaló que los primeros pasos –para que te rinda el dinero– es reconocer que hay problema; redactar un presupuesto, guardar las tarjetas de crédito bajo llave y comprometerte a eliminar los gastos innecesarios.

“Si te comprometes y logras estos objetivos, podrás rescatar entre 20% y 30% de tu quincena; y esto es posible, porque serás consciente de cuánto destinas al super, a las tarjetas, a las compras por impulso y al pago de las deudas”, señaló la especialista.

6 tips para estirar esta quincena

Para estirar la quincena, el director de Prestadero.com, Gerardo Obregón y los especialistas en finanzas personales te recomiendan:

1. Se honesto

Haz memoria y anota los siguientes datos: cuántos días te duró esta quincena, cuántas veces echaste mano de las tarjetas de crédito y cuántas ocasiones repetiste en tu memoria “tengo que dejar de gastar tanto en productos que no necesito”.

Si respondes con la verdad, podrás dimensionar el tamaño y las consecuencias del problema que enfrentas, lo cual te ayudará a tomar las primeras decisiones.

2. Redacta un presupuesto

En un cuaderno, en un archivo de la computadora o en tu celular organiza un reporte o presupuesto y divídelo en tres columnas: en la primera, anota los días de la semana; en la segunda, el concepto de gasto: renta, alimentos, recibo del teléfono, transporte, y todas las cosas en las que gasta tu quincena; y en la tercera, coloca la cantidad que desembolsaste en cada caso.

Es necesario registrar todo; hasta las deudas y el último peso que sacaste para el antro, cigarros, garnachas, propinas o para el viene viene y los pedigüeños.

3. Recorta tus gastos

Con base en los datos obtenidos en el punto anterior, haz un análisis de tus gastos y evita todo aquello que resulte excesivo o represente un desembolso hormiga o no planificado. Recuerda que dichos gastos pueden llevarse entre 10% y 15% de tus ingresos.

4. Reduce o elimina el uso de tarjetas

El problema principal con las tarjetas de crédito está en usarlas de forma excesiva, “sin ton ni son” y en olvidar o pasar por alto las fechas de pago. Cada vez que recurres al pago mínimo, destinas 98.5% a intereses y apenas 1.5% al adeudo original.

Por esto último, lo más prudente es que no uses la tarjeta de crédito o departamental, hasta que tengas tu dinero bajo control y, para evitar tentaciones, lo mejor es no cargar dichos plásticos en la carretera.

5. Paga y no generes más deudas

Es importante que cumplas, en tiempo y forma, con los plazos y la mensualidad completa de tus deudas o créditos; para cumplirlo, debes replantear tu presupuesto y destinar el dinero que recortaste a los gastos innecesarios a las cuentas por pagar.

6. Sé disciplinado

70% de la quincena debe ser dirigida a los gastos prioritarios: renta, comida, servicios y educación; mientras que 30% a entretenimiento, créditos o viajes; aunque los porcentajes dependen de las necesidades económicas de cada persona o familia.

Por cumplir con este equilibrio debes de ser disciplinado y muy responsable con el manejo de tus finanzas, para que puedas cumplir con tus metas y dejes de vivir en estrés financiero. Esta quincena es una gran oportunidad para que lo logres.

