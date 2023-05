Sandra Cuevas asegura que Sheinbaum le copia y le fabrica vínculos con la Unión Tepito

En el marco de su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de copiarle en conciertos masivos y eventos como los sonideros; además de usar a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para intentar fabricarle vínculos con el grupo criminal de la Unión Tepito.

Al iniciar su comparecencia, Cuevas Nieves arremetió contra la mandataria capitalina, asegurando que siempre ha buscado el trabajo coordinado con el gobierno central; pero, en cambio solo ha recibido el abandono de vías primarias y de la seguridad pública de la demarcación. También acusó al gobierno de la CDMX de llenar de migrantes la Plaza Giordano Bruno.

Minutos más tarde, la edil fue cuestionada por legisladores locales sobre los beneficios de la homologación en la pintura blanca de los puestos en la vía pública, razón por la que Cuevas ha sido acusada por atentar contra la gráfica popular, a lo que Cuevas respondió que era una manera de mantener limpio y evitar quejas vecinales.

”Tan fue buena idea que la 4T me lo copió, la jefa de Gobierno me copió la idea. Una cosa más que me copia. ¿Qué empezaron a hacer? Ellos no solamente pintaron los puestos de guinda, también las sombrillas. Exigieron a todo el Centro Histórico que cambiaran sus toldos por color guinda. Tan mal no estoy porque me están copiando mis ideas”.

— Sandra Cuevas.