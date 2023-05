Cambio climático está provocando un aumento de los jonrones en las Grandes Ligas

Los ‘home runs’ han aumentado exponencialmente desde la fundación de la Major League Baseball (MLB), pasando de unos pocos cientos por temporada a miles en la actualidad, y recientemente se ha demostrado que el calentamiento global ha sido un factor que ha contribuido a este crecimiento.

Estas espectaculares jugadas pasaron de 245 en 1907 a 6.776 en 2019, según un estudio de Pierce Thomas, de la Universidad Estatal de Albany, que también predice que seguirán aumentando en las próximas temporadas.

Una nueva investigación sugiere que este deporte podría estar en la cúspide de una era de “béisbol climático” en la que las temperaturas más altas debidas al calentamiento global determinen cada vez más el resultado de un partido y la presencia de jonrones.

Según un informe publicado en el Bulletin of the American Meteorological Society, más de 500 jonrones desde 2010 pueden atribuirse a temperaturas superiores a la media como consecuencia del cambio climático, y en el futuro se producirán varios cientos más de este tipo de jugadas por temporada.

Aunque los investigadores atribuyen sólo el 1% de los jonrones recientes al calentamiento global, descubrieron que el aumento de las temperaturas podría representar el 10% o más de los jonrones en 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático continúan sin disminuir.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron más de 100,000 partidos de las grandes ligas y 220,000 bateos individuales para correlacionar el número de jonrones con la aparición de temperaturas inusualmente cálidas. A continuación, calcularon hasta qué punto la menor densidad del aire resultante de las temperaturas más altas era la fuerza impulsora del número de jonrones en un día determinado en comparación con otros partidos.

“Hay un mecanismo físico muy claro en juego en el que las temperaturas más cálidas reducen la densidad del aire. El béisbol es un juego de balística, y una pelota bateada va a volar más lejos en un día cálido”. — Justin Mankin, profesor asistente de geografía y autor principal de la investigación

Los investigadores también tuvieron en cuenta factores como el uso de fármacos para mejorar el rendimiento, la manufactura de bates y pelotas, la adopción de cámaras, el análisis de los lanzamientos y otras tecnologías destinadas a optimizar la potencia y la distancia de los bateadores.

También examinaron todos los estadios de béisbol de las grandes ligas de EE.UU. para calibrar cómo podría aumentar el número medio de jonrones al año con cada grado centígrado de aumento de la temperatura media mundial.

“No creemos que la temperatura sea el factor dominante en el aumento de los jonrones: los bateadores están ahora preparados para golpear las pelotas a velocidades y ángulos óptimos”, explica a Metro Christopher Callahan, autor principal y doctorando en Geografía por el Dartmouth College (EE.UU.).

Concluyó: “Dicho esto, la temperatura importa y hemos identificado su efecto. Aunque el cambio climático ha tenido una influencia menor hasta ahora, esta influencia aumentará sustancialmente a finales de siglo si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero y suben las temperaturas”.

Los investigadores creen que los partidos nocturnos reducirían la influencia de la temperatura y la densidad del aire en la distancia que recorre una pelota.

Factores que podrían estar influyendo en el aumento de los jonrones

La pelota

Una investigación de FiveThirtyEight de 2016 descubrió que las pelotas de béisbol oficiales eran más gruesas y menos resistentes al aire a partir de 2015. Estos cambios se correspondían con una menor masa de la almohadilla y un mayor rebote.

Los ángulos de lanzamiento

Según una investigación de la Universidad de Michigan, en los últimos años, los jugadores han comenzado a enfocarse en lo que se llama “ángulos de lanzamiento.” El ángulo de lanzamiento es el ángulo vertical con el que la pelota sale del bate de un jugador después de ser golpeada. Gracias a los avances de la analítica, se sabe que los jugadores tienen muchas más probabilidades de hacer un jonrón si el ángulo de lanzamiento está entre 25 y 35 grados y la pelota rebota del bate a una velocidad superior a 160 km/h.

El calentamiento global

Investigaciones recientes del Dartmouth College sugieren que, con el avance del calentamiento global, no cabe duda de que el aire está más caliente, lo que lo hace menos denso. Un aire menos denso significa que la pelota tiene menos resistencia al aire, lo que hace que llegue más lejos.

+10%

de los jonrones podrían estar relacionados con el calentamiento global en 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático continúan sin disminuir.

Entrevista

Christopher Callahan candidato a doctor en geografía por el Dartmouth College, EE.UU.

P: ¿Qué le llevó a buscar una relación entre el aumento de los jonrones y el calentamiento global?

- La posibilidad de que exista una relación entre la temperatura y los jonrones no es nueva: otras personas habían formulado hipótesis al respecto en el pasado, debido a la relación física bien entendida entre la temperatura y la densidad del aire. Pero vimos que esta relación no se había examinado en los conjuntos de datos a gran escala que tenemos sobre el béisbol que se remontan a muchas décadas, así que quisimos ver si podíamos aplicar nuestras herramientas estadísticas para encontrar este patrón a través del tiempo y el espacio.

P: Háblenos de la llamada era del “béisbol climático”

- El béisbol ha experimentado muchos cambios. Antes de 1920, más o menos, el béisbol tuvo la “era de la bola muerta”, en la que se bateaban muy pocos jonrones. Por supuesto, en la década de 1990, tuvimos la “era de los esteroides”, definida por grandes bateadores como Barry Bonds, Mark McGwire y Sammy Sosa. La cuestión de si estamos en la “era del béisbol climático” es discutible. Hasta ahora, el calentamiento global sólo ha aumentado los jonrones en un 1%. Pero si las temperaturas siguen subiendo, podríamos ver cientos de jonrones más al año debido al calentamiento, con jugadores bateando jonrones a diestro y siniestro.

P: ¿Cómo influye el calentamiento global en el aumento de los jonrones?

- Cuando aumenta la temperatura, disminuye la densidad del aire. Esto se debe a que las moléculas son más activas y están más separadas cuando el aire está más caliente, por lo que hay menos “materia” en cualquier parcela de aire. Como resultado, la resistencia del aire disminuye y una pelota bateada llega más lejos. Como el calentamiento global ha aumentado las temperaturas en los estadios de las Grandes Ligas de Béisbol, las pelotas vuelan más lejos y más pelotas bateadas se convierten en jonrones.

P: ¿Es malo que aumente el número de jonrones?

- El aumento de los jonrones no es necesariamente malo. Algunos piensan que haría el béisbol más emocionante. Personalmente, creo que el aumento de los jonrones se ha producido a expensas de otras jugadas más interesantes, por lo que creo que nuestros resultados indican que el cambio climático hará que el béisbol sea más aburrido en el futuro. Pero independientemente del béisbol, nuestros resultados son una muestra de lo omnipresentes y sutiles que son los efectos del calentamiento global, incluso en cosas que normalmente no pensamos que se vean afectadas por el cambio climático. Además, es probable que el aumento de las temperaturas conlleve un mayor riesgo de calor para los jugadores, los aficionados y el personal de los estadios, por lo que la MLB tendrá que tener en cuenta el cambio climático, aunque sólo sea para evitar que el estrés térmico cause daños a los asistentes a los partidos de béisbol.