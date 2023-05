José Carlos Acosta niega que se hayan juntado las firmas para su Revocación de Mandato

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, aseguró que no se juntaron las firmas para solicitar la consulta para su Revocación de Mandato, a pesar de que los comités de recolección en dicha demarcación entregaron los documentos para su revisión ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el pasado 8 de mayo.

En el marco de su comparecencia ante el Congreso de la CDMX, el edil fue cuestionado sobre el tema y señaló que no está en contra de la práctica democrática; no obstante, aseguró que “tristemente” no se juntaron las firmas para solicitar la consulta en su contra. “Lo he dicho públicamente, si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se sometió a una revocación de mandato, ¿por qué no este humilde alcalde?”, aseveró.

Acosta, señaló que en su momento será la autoridad electoral la que dará la información al respecto, y aludió que sus “compañeros” y “examigos” de otros partidos no lograron juntar las 30 mil firmas necesarias.

“No soy la autoridad electoral que anuncie, pero ya en su momento lo harán. No juntaron las firmas mis compañeros, examigos, algunos en otros partidos políticos; pero finalmente los aprecio a todos. Ojalá se hubiera llevado el ejercicio democrático. No juntaron las 30 mil como se dice”. — José Carlos Acosta.

Entre los señalamientos en contra de Acosta durante su comparecencia, destaca la intervención de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho, quien criticó el trabajo del edil xochimilca, lo llamó “traidor a la cuarta transformación”, e incluso lo llamó a hacerse a un lado por sus nulos resultados.

El pasado 8 de mayo los dos comités que recabaron firmas en Xochimilco, solicitaron formalmente al IECM se inicie el proceso de revocación del alcalde José Carlos Acosta, incluso días antes uno de los grupos promotores anunció que ya había recabado más de 37 mil 700 firmas necesarias (el 10% de la lista nominal de electores de la demarcación) para que iniciara el proceso para la revocación.

Cabe señalar que las firmas entregadas por los xochimilcas inconformes con el edil de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), están en proceso de revisión, verificación y compulsa, de proceder el trámite, el 15 de junio se emitiría la convocatoria para la consulta que se realizaría el próximo 27 de agosto.