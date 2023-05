Impulsan zonas gay-friendly en la CDMX

En el marco de la marcha del orgullo LGBTQ+ que se celebra el 24 de junio, la Ciudad de México es una de las metrópolis con mayor oferta cultura y de entretenimiento a la comunidad. A pesar de que, en el pasado, gran parte de la población tenía poca tolerancia en los referentes a la diversidad sexual, muchos casos han estado cambiando con el paso del tiempo.

La capital a avanzado en torno a las leyes que defienden los derechos de la comunidad, por ejemplo: matrimonio igualitario, la adopción homoparental o la comaternidad. Las personas transgéneros pueden cambiar su nombre y sexo de manera legal sin prohibición alguna.

En la CDMX existen colonias llamadas “Gay Friendly” o amigables con la comunidad gay. Actualmente, estas colonias se han convertido en zonas para vivir y hasta para apoyar el orgullo gay y disfrutar sus ambientes: Condesa, Roma, Coyoacán, Polanco, la Del Valle, la Cuauhtémoc, el Centro Histórico y por supuesto la Zona Rosa.

Recomendaciones para rentar una casa si eres de la comunidad LGBTQ+

Para comprar o rentar una casa debes conocer tus derechos por ser parte de la comunidad LGBTQ+ en México, Esto con la intención que ningún propietario, agencia inmobiliaria o agentes de bienes raíces pueda discriminarte por tener diferentes orientación sexual o identidad de género.

Asegúrate de conocer tus derechos

Conoce los programas de cofinanciamiento

Aprende a identificar situaciones de discriminación

Contrata una agente de bienes raíces con experiencia

Elige un vecindario amigable

El poder económico LGBTQ+ en CDMX

La Ciudad de México es una de las 10 urbes más visitadas por la comunidad LGBTQ+ en Latinoamérica. De acuerdo con datos de la secretaria de Turismo, del 8 al 10% del total de turistas que visitan México pertenecen a la comunidad, y esta es la que mayor derrama económica per cápita genera; mientras que un turista promedio gasta 680 dólares, una persona de la comunidad gasta hasta mil 300 dólares por estancia.

Un dato del Museo Interactivo de Economía (Mide) refiere que la comunidad gay es un motor económico, puesto que la economía rosa en México equivale al 25% del gasto a través de tarjetas de crédito.

Héctor Quijano, director de Jubileo y creador del Latin American Pride, dijo que la comunidad gay consume 40% más que un heterosexual, al ser personas solteras y sin hijos gastan más en viajes, ropas, diversión. También están a la cabeza en el consumo de productos saludables, gimnasio, belleza personal y pasan más tiempo en la internet.

Reconoció que en el mes del orgullo gay muchas empresas y marcas lanzan campañas mostrando su apoyo a la comunidad, pero también para simpatizar con el mercado LGBTQ+.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, en el país, la población LGBTQ+ es de 4.8% (4.6 millones de personas) de 15 años y más. Una de cada 20 personas se identifica con la población gay.

51.7%: bisexual

26.5%: gay u homosexual

10.6%: lesbiana

11.2%: otras (pansexual, demisexual, asexual, etc.)

Latin America Pride 2023

Ciudad de México será sede de la tercera edición del Latin American Pride 2023, el cual se llevará a cabo del 22 al 25 de junio. El evento principal será el 24 de junio en el Frontón México, donde más de 30 bailarines en escena rendirán homenajes estilo draga a diversos artistas como Dua Lipa y Shakira.

Uno de los objetivos de este festival es lograr que la Ciudad de México se convierta en un punto de encuentro para la comunidad LGBTQ+, por lo que el espectáculo se llevará a cabo en el marco de la XL marcha del Orgullo. Se espera la asistencia de más de tres mil visitantes y superar la asistencia del año pasado que logró reunir a dos mil quinientas personas de América Latina y Estados Unidos.

El Latin America Pride junto con el Jubileo tendrá cuatro locaciones diferentes: Joy Braril, Sunland, We Party, El Mozo Colombiano y un after party oficial, además de talentos como DJ Abraham Neri (México), DJ Binomio (España), DJ Chris Turina (Chile), DJ Andrés More (Colombia) y una sorpresa brasileña. La venta de boletos está ya disponibles en: latinamericanpride2023.boletia.com