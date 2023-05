Hot Sale 2023 ¿Cómo puedo saber si una oferta es real?

El Hot Sale 2023 llego cargado de promociones y descuentos de hasta más de 60% en electrónica, moda, viajes, mascotas y hasta en seguros, productos farmacéuticos y bebidas alcohólicas.

Pero ¿cómo puedes saber si las ofertas son reales y los precios que reportan las tiendas en línea y marcas participantes son las que más le convienen a tu bolsillo?

La coach en finanzas personales, Sandra Huerta, explicó que “una oferta real del Hot Sale ofrece un descuento mínimo de 30%”; además del servicio de envío gratuito y una política flexible de cancelación y devolución del producto.

“Hay que tener bien claro que una oferta real no son los meses sin intereses, no son los ofrecimientos de llévate 3 artículos y solo paga 2; no son los puntos al doble ni las bonificaciones que te ofrecen las tarjetas de crédito. Todos esos ofrecimientos son facilidades o esquemas de pago.

“Una oferta real te permite llevar un artículo o contratar un servicio que necesitas a un precio aceptable y más bajo; que no te pide comprar varios productos para justificar el costo y cuya forma de pago es la más conveniente a tu bolsillo”, apuntó la especialista.

¿Cómo saber si hay un descuento real?

La especialista en finanzas personales que saber cuándo hay un descuento real es muy sencillo y lo puedes hacer en tres pasos:

Primero. Compara el precio normal de lista –anterior al Hot Sale– con el que te ofrecen la tiendas en línea; así puedes comprobar que esa rebaja de 30%, 40% o 60% es válida y no es una simulación.

Segundo. Ubica el producto o servicio de tu interés, búscalo en tres o cinco comercios web, compara el precio y compra el que más te convenga. “Cuando buscas una pantalla, un electrodoméstico o un servicio específico, ya sabes cual es su precio normal, así que no te será muy difícil elegir.

Tercero. “No te vayas con la finta” de los descuentos increíbles, de más de 80%, más meses sin intereses y productos de regalo, porque al final estas ofertas no son reales y suelen terminar en fraudes, robo de identidad y perdida de dinero.

Tips para elegir la mejor oferta

Haz una lista de productos o servicios que requieres; descarta todo innecesario o poco útil. Si deseas un vestido que usarás una vez, no vale la pena comprarlo, así tenga 80% de descuento. Compara los precios y promociones que ofrecen las tiendas y marcas participantes en el Hot Sale. Elige la oferta con un descuento mínimo de 30% o 40%, respecto al precio de lista. Ten cuidado con los meses sin intereses. Este tipo de promociones son un plan de pago diferido, que no representa un precio más bajo y que puedes tardar en liquidar hasta uno o dos años. El pazo ideal es de seis o máximo nueve meses. Dile ¡no! al consumismo. Las frases “compre hoy y pague en dos meses”, “llévate 3×2″ o “rebaja sobre rebaja” son una oportunidad de consumo, no una obligación de compra ineludible. Revisa cuáles son las tarjetas, formas de pago, marcas participantes en las ofertas. Es importante saber si hay monto mínimo de consumo, un plástico bancario que te ofrezca un descuento adicional o alguna otra promoción. Recuerda que las rebajas se convierten en un beneficio real para tu bolsillo cuando te llevas algo que utilizarás por los menos dos o tres veces a la semana o al mes y con un precio aceptable.

