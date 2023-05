Madre buscadora, Ceci Flores, denuncia amenazas de muerte y tortura

La líder del colectivo ‘Madres Buscadoras’ de Sonora, Ceci Flores, quien se dedica a buscar a sus dos hijos, denunció mediante un video en redes sociales que recibió amenazas de muerte y tortura en su contra por medio de mensajes y fotografías.

En la cuenta oficial de Twitter de ‘Madres Buscadoras’, Ceci Flores compartió un video en donde asegura que es amenazada y torturada mentalmente, ya que le mandan mensajes y fotografías de gente descuartizada, en donde le dicen que “así va a terminar”.

“Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo. Tengo miedo, pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos, por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día”, escribió en redes sociales junto al video compartido.

— Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) May 29, 2023

En el video, Ceci Flores menciona que es amenazada y torturada psicológicamente; “no sé, desconozco quienes sean; no voy a decir que es un cártel, ni que es una autoridad, la verdad no sé de parte de dónde vienen las amenazas. Cada vez han sido más fuertes, cada vez tengo más miedo” agregó.

“Tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos porque mis hijos la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando y lamentablemente ante tantas amenazas que he recibido por la lucha que estoy haciendo para buscar a Marcos y Alex tengo mucho miedo”, señaló Ceci.

Ceci Flores fue reportada como desaparecida en abril

“Tengo mucho miedo de que me quiten la vida, que me hagan daño y que mis hijos dejen de ser buscados... por eso hago este video, para esas personas que me torturan psicológicamente; están acabando con mi paz y mi tranquilidad y tengo muchísimo miedo”, finalizó la líder de ‘Madres Buscadoras’ de Sonora.

En el mes de abril del presente año, Ceci Flores fue reportada como desaparecida después de ser vista por última vez a bordo de una patrulla de la policía estatal en Ahome en Sinaloa; después el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informo que las autoridades habían encontrado a la líder del colectivo con vida tras el operativo de búsqueda.