Sandra Cuevas luce ’outfit’ de 13 mil pesos para “convivir” con migrantes

Tal parece que hay dos cosas que no puede dejar la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, los ataques a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los ostentosos atuendos de la marca Carolina Herrera.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, y a la nueva usanza de la clase política mexicana, es decir en modo “influencer”, Sandra Cuevas se dirigió a Claudia Sheinbaum en un evento organizado en la Casa del migrante, al que se refirió como una “ruta de la alegría” y donde invitó a la jefa de gobierno a realizar su trabajo con amor.

“La invitamos a que vuelva a abrir esos albergues que tenía porque la capacidad de esta Casa del Migrante ya llegó al límite (...) y eso genera molestias con las vecinas, con los vecinos, los niños no pueden salir a disfrutar de su espacio público porque usted no está haciendo su trabajo” dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Usted no comería en el piso”, pero ¿los migrantes podrían vestir así?

Al tiempo que la invitó a dejar “sus temas políticos de lado”, le pidió que piense en la necesidad que hay y que los migrantes no merecen estar comiendo en el piso, ya que “usted no comería en el piso, sus hijos no comerían en el piso. El hijo del presidente no come en el piso”, sentenció.

Sin embargo, más allá de sus consignas sobre la situación que viven los migrantes en territorio mexicano, nuevamente llamó la atención el ‘outfit’ que lució durante su “ruta de la alegría”.

Se trata de una blusa overzise de seda estampada en azul y blanco de la marca Carolina Herrera, cuyo precio es lo escandaloso, de acuerdo con las páginas consultadas es de 450 euros, lo equivalente a unos 8,499 pesos o unos 13,750 pesos dependiendo del modelo.

Las palabras pierden sentido cuando no se predica con el ejemplo, nadie debería comer en el piso, pero seguramente con lo que la alcaldesa Sandra Cuevas gasta en ropa, muchos migrantes no tendrían que arriesgar su vida en busca de un mejor nivel de vida.