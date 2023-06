Hay policías involucrados en ilícitos de ambulancias “patito”, denuncian familiares de víctimas

Los operativos para frenar a las ambulancias “patito” en la Ciudad de México no han logrado contener las operaciones ilícitas de estos vehículos que lucran con la salud de personas malheridas. Las unidades irregulares abandonan a los heridos en la vía pública ocasionándoles la muerte; realizan cobros excesivos por traslados; y los canalizan a clínicas privadas donde se exigen pagos estratosféricos a los familiares.

En la CDMX, operan cerca de 650 ambulancias: 278 pertenecen a las autoridades capitalinas y del sector salud; 368 unidades de atención a emergencias pertenecen a empresas particulares y, según lo referido por la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) tras los operativos de 2022, al menos 80 siguieron operando en la irregularidad.

En 2022, trascendió el caso Alexis Azamar, un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que fue abandonado sin vida en una carretera del Estado de México días después de haber sido recogido por una ambulancia “patito” llamada por policías de la CDMX. A un año de distancia su familia insiste en que los elementos de seguridad están involucrados en el crimen.

Caso Alexis Azamar, un año sin respuestas sobre su muerte

Alexis Azamar.

Este 4 de junio se cumplió un año desde que Alexis de Jesús Azamar, quien cursaba el quinto semestre de la carrera de Psicología en la UAM, apareció sin vida, con heridas de arma blanca en el cuello, espalda y sin un globo ocular en el kilómetro 50 más 800 de la autopista México-Puebla en el Estado de México, seis días después de que lo recogió la unidad médica irregular en el Centro Histórico.

De acuerdo con los familiares de Alexis, la investigación por el homicidio no registra avances y las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX se han negado a indagar a los policías que, según datos de la misma investigación, estarían involucrados en la desaparición y muerte del joven.

Según narró Sandro Azamar, hermano del joven que perdió la vida, son 11 policías aparecen a cuadro cuando su hermano fue encontrado inconsciente en el Centro Histórico. Dichos elementos de seguridad, asegura, son los que le pidieron al personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que también había llegado en auxilio de Alexis, se retirara del lugar de los hechos para que se hiciera cargo la unidad de emergencia irregular.

“Ellos tuvieron participación porque permitieron que la ambulancia se llevara a Alexis y, lo peor, es que incluso los policías tuvieron contacto días posteriores con el personal de la ambulancia; pero la Fiscalía dijo que para ellos no tienen nada qué ver, ni responsabilidad penal, aunque investigando el teléfono de los paramédicos, salió esa misma información, uno de ellos tiene las llamadas que recibió de los policías”. — Relató a Publimetro Sandro Azamar, hermano de la víctima.

El hermano de la víctima detalló que al investigar a los dos paramédicos y al propietario de la ambulancia implicados en el caso, la FGJ de la CDMX halló llamadas que uno de los paramédicos recibió de los policías, registrados en sus contactos como " Jefe Delta”. Sin embargo, asegura que aún con estos indicios las autoridades se han negado a seguir esta línea de investigación.

¿Qué le pasó a Alexis?

Pasadas las 4:00 horas del 29 de mayo de 2022, Alexis fue encontrado con golpes tras un presunto asalto en la intersección de las calles de Misioneros y Regina, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, después de que éste acudiera a una fiesta con sus compañeros.

Instantes después el joven fue recogido por una ambulancia privada de la empresa Medical Life, cuyo personal indicó a la patrulla que halló al joven que lo trasladaría al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Sin embargo, la evidencia señala que Alexis nunca fue llevado al hospital, y sus familiares no sabrían nada de él hasta que fue encontrado sin vida en Ixtapaluca.

Ambulancia implicada en caso Alexis Azamar. (Fotografía FGJ.)

A un año de la desaparición y el homicidio de Alexis Azamar, sus familiares siguen sin respuestas claras por parte de las autoridades, sobre todo ¿qué pasó y dónde estuvo el joven los días que lo mantuvieron con vida?

De acuerdo con la necropsia que le fue practicada a Alexis la noche del 4 de junio por un médico legista, su muerte ocurrió entre 24 y 48 horas antes de la intervención forense. “Desapareció de el 29 de mayo, fue un domingo, él estuvo vivo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, casi seis días”, resalta Sandro.

Las autoridades –textualmente– nos dijeron que no saben dónde lo tuvieron vivo. Queremos saber quién fue la persona que le quitó la vida, porque los paramédicos sí están vinculados a un proceso, pero es por desaparición cometida por particulares y no hay ningún responsable por el homicidio”. — Sandro Azamar.

Sobre la falta del globo ocular izquierdo en el cuerpo de Alexis, Sandro refirió que las autoridades asentaron que fue la fauna la que despojó a su hermano de su ojo.

No obstante, Sandro y su familia no están muy convencidos de que esto haya ocurrido así, y afirman que deberían explorarse otras hipótesis como el tráfico de órganos como móvil del crimen. “Es la confrontación que tenemos con las autoridades, porque nos dicen es que fue la fauna, pero ¿cuál es el móvil de haberlo traído? De sacarlo de la Ciudad de México y traerlo al Estado de México, mantenerlo vivo”, cuestionó.

Detenidos por caso Alexis Azamar. (Fotografía FGJ.)

Al momento, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte por la desaparición de Alexis, Christian Rafael “N” , Brayam Alejandro “N” y Santos David “N”, paramédicos y el dueño de la ambulancia en la que fue trasladado en mayo de 2022. No obstante, no las autoridades no tienen mayores indicios sobre los presuntos responsables del homicidio del joven de 24 años.

El caso de Alexis Azamar no es un hecho aislado en la CDMX. En enero de 2023, policías capitalinos llamaron a una ambulancia privada para trasladar a una ciclista que fue arrollada por un taxi en el cruce de Sevilla y Chapultepec, en la Colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, la joven de nombre Neltzin Quetzalli García, fue trasladada a una clínica particular donde cobraron a su familia una alta suma de dinero para trasladarla a terapia intensiva en el ISSSTE.

A considerar

Las ambulancias “patito” suelen robar frecuencias de las autoridades para arribar primero a los lugares de emergencia, o son alertadas por policías y personal de los servicios de emergencia.

Desde febrero de 2022, las autoridades de la CDMX dieron un “ultimátum” para que las ambulancias se regularizaran en un plazo de 90 días. No obstante, a más de un año estas unidades siguen operando en la capital.

