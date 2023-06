Viuda pide justicia para Juan Rafael; denuncia opacidad y negligencia en Metro CDMX

Familiares de Juan Rafael Murias, el trabajador que murió este 5 de junio en la estación Oceanía de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, denuncian que las autoridades del servicio de transporte no han sido transparentes en cuanto a lo que provocó el deceso.

Verónica Rodríguez, viuda del jefe de estación señaló a Publimetro que solo le comentaron que fue un accidente de trabajo.“En el Metro no me ha dicho qué fue lo que sucedió, sí se han presentado y me han dicho que le van a dar el apoyo; pero ellos en sí no me han comunicado que le pasó a mi esposo”, explicó.

La esposa de Juan Rafael refirió que las versiones que le han compartido compañeros de éste; así como los videos que circulan en redes, muestran que no solo se trató de un accidente, sino de negligencia por malas condiciones de trabajo.

«Mi esposo fue a acudir a atender un servicio, lo mandaron en una interestación y tenía que descender, pasar por una tabla, así se le llama “tabla”, porque no son las condiciones adecuadas cuando están manejando alta atención y, al parecer, esa tabla se rompió. Ellos están manejando que se resbaló, pero no, todas las instalaciones están en malas condiciones». — Verónica Rodríguez.

Rodríguez, indicó que las autoridades del STC Metro la están apoyando con el tema del funeral; no obstante, reiteró que el jefe de línea y otros funcionarios no han dado la cara tras el incidente. La viuda, familiares y amigos señalan que el caso de Juan Rafael debe ser manejado como un homicidio culposo contra quien resulte responsable, y no solo como un accidente de trabajo.

Juan Rafael, llevaba 31 años laborando en el Metro, su labor lo obligaba a bajar a las vías y verificar problemas con el cableado, por robo o cortocircuito; accidentes e, incluso, a confirmar si alguien había sido arrollado por un convoy. De acuerdo con Verónica, en reiteradas ocasiones su esposo le señaló las malas condiciones en las que tenía que laborar el personal del Metro, como los problemas de telefonía y el deterioro de las instalaciones.

“Quiero que se hagan responsables, porque mi esposo era una persona que tenía ya 31 años de servicio en el Metro. Era una persona que se ponía la camiseta, era un excelente trabajador. En la pandemia debía descansar y no lo hizo porque faltaba personal”. — Verónica Rodríguez.

Este 5 de junio, el Metro informó en una tarjeta informativa que el fallecimiento del trabajador se registró alrededor de las 14:20 horas y se comprometió a aportar “los elementos que se requieran para esclarecer los hechos”, así como a entregar los apoyos correspondientes a los deudos.

Negligencia y versiones encontradas

Lugar en el que ocurrió el accidente.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no ha informado de manera pública sobre la causa de muerte de Juan Rafael. Sin embargo, en redes circulan dos versiones sobre la presunta causa de muerte del trabajador.

Una asegura que murió de traumatismo craneoencefálico por la caída tras romperse una tabla mal puesta cuando intentaba cruzar de vía. La segunda manejada por algunos periodistas y medios señala que los trabajadores olvidaron dar aviso al puesto de control para que cortaran la energía y sugiere que éste murió electrocutado.

BAJA SIN CUIDADO a LAS VÍAS del @MetroCDMX, TROPIEZA, CAE, SE ELECTROCUTA… y MUERE

Así bajaron estos 2 trabajadores a las vías.

Olvidaron dar aviso al puesto de control para q cortaran la energía.

Así se tropezó, cayó y murió.

La @FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/OAiWiiEAVO — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 6, 2023

En el video que circula en redes se ve el momento en el que se rompe una madera cuando Juan Rafael intenta cruzar la vía en compañía de otro trabajador, lo que provocó la caída de ambos y culminó con el deceso del jefe de estación de Oceanía.

De acuerdo con lo señalado por la hija del trabajador que perdió la vida, desde un año atrás se había levantado un reporte por el mal estado de la tarima para el cambio de vía. No obstante, las autoridades del metro hicieron caso omiso al reporte y la tarima terminó por romperse el 5 de junio.