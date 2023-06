Beatriz Gutiérrez desea vida feliz a Francisco Céspedes tras declaración contra AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deseo del cantante cubano-mexicano Francisco Céspedes, quien deseó que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdiera la vida, esto por su cercanía con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Por medio de un par de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la académica lamentó el deseo del músico en contra de su esposo y le recordó que en México logró hacer su carrera musical.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies”, escribió la escritora.

Las declaraciones del músico fueron durante un encuentro con reporteros, quienes luego de su polémica declaración intentaron cambiar de tema y preguntarle sobre el Día del Padre, pero Céspedes continuó con su declaración en contra del “dictador” cubano y del presidente mexicano.