Reino Unido emite alerta de viaje en 10 estados de México por violencia a manos del crimen organizado

El Gobierno de Reino Unido emitió una alerta de viaje a 10 estados de la República Mexicana debido al incremento del índice de violencia por parte de la presencia de cárteles y grupos del crimen organizado que se disputan los territorios por el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos (EU).

El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones o Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) del Gobierno británico recomienda no realizar viajes no esenciales a ciertos territorios de México en donde “la violencia relacionada con el narcotráfico es un problema”, ya que “los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos de narcotraficantes pueden producirse en cualquier momento y sin previo aviso”.

La FCDO asegura que la situación de seguridad en la República Mexicana puede ser un riesgo para los extranjeros, por lo que recomienda a los británicos estar alerta ante la existencia de delincuencia, así como de delitos violentos graves como robos, agresiones y secuestros de vehículos; también pide que no se involucren con drogas de ningún tipo porque la venta de estas es frecuente y va en aumento.

¿En qué estados de la República Mexicana se emitió la alerta de viaje?

“La violencia relacionada con las drogas en México ha aumentado en los últimos años; está más concentrada en algunas zonas. A continuación se destacan las zonas más preocupantes, aunque pocas son totalmente inmunes. Asegúrese de investigar a fondo su destino”, informó el Gobierno británico.

De acuerdo con la FCDO del Gobierno de Reino Unido, no se recomienda viajar a los siguientes estados del país:

Baja California

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

De acuerdo con la página web oficial del Gobierno de Reino Unido, estas zonas de México tienen un alto índice de delincuencia debido a la lucha entre bandas rivales del crimen organizado en donde existe el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado o de ser confundido con un miembro de una banda rival.

“Pueden producirse estallidos de violencia por motivos políticos en todo el país, con un reciente aumento en los estados de Guerrero y Ciudad de México (CDMX). Los curiosos pueden verse arrastrados rápidamente”, asegura la FCDO el comunicado sobre los riesgos de terrorismo global para los ciudadanos británicos en el extranjero.