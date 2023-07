No nos tienen que destapar, tenemos resultados que presumir: responde Taboada a AMLO

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, reviró a las afirmaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que el edil panista es el elegido por la alianza opositora para competir por la Ciudad de México en 2024, a lo que Taboada respondió –sin negar sus aspiraciones– que tiene resultados que lo respaldan para buscar la jefatura de Gobierno.

“A diferencia de sus corcholatas, nosotros sí tenemos resultados que presumir. A nosotros no nos tiene que andar destapando. A nosotros no nos tiene que andar imponiendo. La aspiración que yo tengo es también en función de los resultados”.

Este 10 de julio el titular de Ejecutivo federal, indicó que Taboada era “la corcholata de oposición” , tras un presunto acuerdo en el que también se decidió que la senadora Xóchitl Gálvez, sería la candidata presidencial de la oposición.

Ante esto, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) descartó la existencia de dicho acuerdo, y aclaró que habló con Gálvez días antes de que se registrara como aspirante a candidata del Frente Amplio por la presidencia, y que en todo caso, fue una definición de la propia senadora.

Asimismo, el aspirante a la candidatura del Frente Amplio por la CDMX, cuestionó el papel gubernamental a nivel local y nacional en materia de seguridad, y afirmó que su modelo de policía de proximidad, conocido como Blindar BJ, da resultados tangibles que pueden replicarse en el gobierno capitalino.

Taboada Cortina indicó que él y otros alcaldes de oposición con aspiraciones a la jefatura de Gobierno como Lía Limón (Álvaro Obregón) y Adrián Ruvalcaba (Cuajimalpa), acordaron estar unidos para ganar los comicios electorales de la CDMX en 2024.

“Lía ha manifestado su aspiración, Adrián ha manifestado su inspiración, yo he manifestado mi aspiración, y pues nosotros tenemos claro que vamos juntos, que no nos vamos a pelear, que no vamos a perder la gran oportunidad de ganar la Ciudad de México”.

— Santiago Taboada.