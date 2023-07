¿Qué significa ser transgénero no binario?

Una persona que no se siente identificada con su sexo asignado al nacer se considera transgénero no binario, como relata la página homosensual. Sin embargo, el decir ‘no binario’ es un término paraguas bajo el cual existen diferentes identidades de género, también hay algunas personas de género no conforme que no se identifican como trans.

Vamos por partes. La palabra “trans” es la abreviatura de transgénero, un término usado para describir a aquellas personas cuya expresión o identidad de género difieren del sexo que les fue asignado al nacer.

“Género no binario” su usa para describir las identidades que se salen del binarismo de género, es decir, que no se identifican ni como hombre ni como mujer.

trans no binario (Captura de pantalla/Redes sociales)

¿Qué es la identidad de género?

La identidad de género de una persona es su sentido interno de sí misma como mujer, hombre o persona fuera de lo binario. Las personas cisgénero son aquellas cuya identidad de género es la misma que el género correlacionado con el sexo que se les asignó al nacer.

Por el contrario, transgénero es un término general que se utiliza para describir «la gama completa de personas cuya identidad de género no se ajusta a lo que se asocia típicamente con el sexo asignado al nacer».

Demi Lovato, la persona más famosa en declararse no binario

Demi Lovato, dos veces nominada al Grammy y ex estrella de Disney, se ha declarado género no binario. En el primer episodio de su nuevo podcast 4D, Lovato dice «Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario. Dicho esto, oficialmente cambiaré mis pronombres a elles / ellos».

Con estas declaraciones, Demi recibió el apoyo incondicional de sus fanáticos, quienes han estado a su lado desde que comenzó su carrera profesional, incluso en sus momentos más oscuros como cuando sobrevivió una grave sobredosis hace un par de años.

Lovato dijo que el cambio «representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que ambos sé que soy y que todavía estoy descubriendo».

Demi Lovato se sinceró sobre su verdad: el género no binario es lo que mejor le define

En una conversación con el autor, intérprete y orador Alok Vaid-Menon, que no se ajusta al género, el episodio cubre una variedad de temas relacionados tanto con el viaje personal de Demi Lovato como con conceptos erróneos generales sobre la fluidez de género. Lovato dice: «Sería todo un mundo si la gente pudiera comenzar a identificarme como elles / ellos. También aceptaré si la gente se desliza y dice ‘ella’ porque sé que estando en mi posición, la gente tardará un tiempo en acostumbrarse».

Al abordar su sobredosis en 2018, Demi cree que sucedió porque «estaba ignorando mi verdad, y estaba reprimiendo quién soy realmente para complacer a los estilistas, a los miembros del equipo, o esto o aquello, o incluso a los fanáticos que querían que yo fuera el mejor estrella del pop sexy y femenina en el, en el leotardo y se ve de cierta manera».

Demi ha atravesado momentos duros en su carrera, pudiendo en la actualidad vivir acorde a su verdadero ser Instagram

Demi Lovato se emociona cuando Vaid-Menon dice: «Somos personas que hemos existido durante miles de años que en realidad nos experimentamos fuera de la idea de hombre o mujer. Pero lo que quiero que entiendas es que proviene de un lugar de profunda alegría y curación, no desde un lugar de duda».

¿Qué significa identificarse con el género no binario?

Esta revelación de Demi Lovato dejó a muchas personas y fans preguntándose lo que significa ser género no binario, un término que viene usándose desde hace pocos años y para muchos es territorio desconocido.

La identidad de género no binaria es solo un término que se usa para describir a las personas que pueden experimentar una identidad de género que no es exclusivamente mujer u hombre o que se encuentra entre ambos géneros o más allá. Los individuos no binarios pueden identificarse como genderfluid, agender (sin género), genderqueer o algo completamente distinto.

Todas las personas no binarias están incluidas en la categoría amplia de personas transgénero, aunque algunas personas no binarias pueden no sentirse cómodas identificándose como tales, porque ser transgénero se definió históricamente de manera estricta como la necesidad de un movimiento entre géneros binarios. La noción de que las personas transgénero tienen que pasar a un género «opuesto» ha sido particularmente fuerte y particularmente problemática en la comunidad médica.