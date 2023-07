Tragedia en Parque Bicentenario obedece a uso indebido de instalaciones: Margarita Saldaña

Las deficiencias en materia de Protección Civil que provocaron la muerte de un fotógrafo en las instalaciones del Parque Bicentenario el pasado 19 de julio, tienen su raíz en los usos arbitrarios y diferentes al propósito ecológico del recinto, explicó a Publimetro la titular de la alcaldía Azcapotzalco, Margarita Saldaña.

“Los mismos concesionarios del parque no le están dando el uso que debería de dársele, según fue el diseño del lugar”, indicó la edil que conversó con este medio luego de que se diera una cascada de deslindes entre las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y el gobierno de la Ciudad de México por la muerte del ciudadano español, Alberto Clavijo.

Según testigos, el fotógrafo cayó desde una altura de cuatro pisos al pisar una falsa tarima, la cual no tenía señalización de peligro y, tras el percance, también se acusó la falta de personal médico en un evento que albergó a más de mil personas.

El pasado 24 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) puntualizó a pregunta expresa de Publimetro que las alcaldías son entes responsables de las verificaciones en materia de Protección Civil.

En este sentido, Saldaña Hernández aclaró que a pesar de que el Parque Bicentenario está en la zona limítrofe entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, la competencia recae en la demarcación que encabeza Mauricio Tabe, pues desde la década de los 90, este territorio recae en dicha jurisdicción.

“Nosotros recibimos todas las cosas negativas que salen a partir de que el Parque Bicentenario está haciendo espectáculos, pero nosotros no tenemos ninguna facultad, ni la de Protección Civil, ni la de darles los permisos, ni la concesión, absolutamente nada”, aseveró la alcaldesa.

No obstante, refirió que para esclarecer los hechos que ocasionaron la muerte del hombre de nacionalidad española se requiere la participación de Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, el gobierno local e incluso de autoridades federales.

El 1 de marzo de 2018, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), concesionó el parque por 25 años a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V., desde entonces, las problemáticas giran en torno al malestar de los habitantes de las colonias aledañas por la realización de espectáculos masivos (más de 10 en el último año).

Los inconformes señalan efectos negativos como la contaminación auditiva, el tráfico; así como el deterioro y deforestación del parque ecológico. “Lo han convertido en un centro de espectáculos que no tiene la infraestructura para hacerlos ni adentro, ni afuera, o sea, ni siquiera las vialidades, nada”, añadió la alcaldesa de Azcapotzalco.

Saldaña Hernández explicó que si bien el Parque Bicentenario no está oficialmente en el territorio de Azcapotzalco, todos los servicios ambientales; así como las afectaciones por los constantes eventos son recibidas por los habitantes de 18 colonias de la demarcación, entre las que figuran Ángel Zimbron, Clavería, Plenitud, Recreo y San Miguel Amantla.

“En ese sentido entendemos un poco que a Miguel Hidalgo ni siquiera le toca una de sus colonias. Ellos tienen el paquete; pero no les toca, no lo ven de cerca, no lo viven, no lo sufren. Los que estamos sufriendo somos los de Azcapotzalco. Hay que regularizar las cosas, regresar el territorio a dónde corresponde y esperar a que, en un momento determinado, el gobierno federal tome una decisión”

— Margarita Saldaña.