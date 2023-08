Transportistas del Valle de México saldrán a cazar a delincuentes

Ante la crisis de inseguridad que se vive en el país, los dueños y conductores de transporte de pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México advirtieron que no descartan la posibilidad de formar un grupo de autodefensas ante los casos de extorsión de los que han sido víctimas, esto luego de que incendiaran una unidad de pasajeros en Villa de las Flores.

En conferencia de prensa, Jafet Saiz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme), indicó que los transportistas unidos suman más de 30 mil, entre todos se defenderán con palos y piedras para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas.

Jafet Saiz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme) (Foto: Facebook)

“Hoy levantamos la voz por un compañero y por unos compañeros, que no vamos a permitir que nos excede la delincuencia dentro de nuestras organizaciones y de nuestras empresas. Que mucho nos cuesta, al trabajador del volante mucho le cuesta para que venga cualquier hijo de vecino, que ni son de aquí son colombianos, porque si no lo sabe la Fiscalía, lo digo duro para que lo escuchen, son colombianos que viene aquí a robar al pueblo mexicano y no lo vamos a permitir”, expresó el dirigente Acme.

Los municipios de Coacalco, Ecatepec, Zumpango y Huehuetoca son los lugares donde se tiene registrado el mayor número de extorsiones hacia los transportistas. Ante esto, Jafet Saiz mencionó que el próximo lunes 7 de agosto a las 9:00 horas será cuando las autodefensas salgan buscar a los delincuentes para entregarlos a la justicia.

“No somos 100 ni 200 y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada, la delincuencia organizada aquí en Coacalco y en la región no juntan más de mil, nosotros somos más de 30 mil, y nos vamos a juntar. Si tenemos que hacer nuestras defensas, les vamos a dar duro y a como nos toque los chingadazos”, expresó el líder de los transportistas.

Delincuentes quemaron un cambio por no dejarse extorsionar (Foto: ACME)

A unos días de que un grupo de presuntos extorsionadores incendió una combi de la ruta “STM Grupo Villa de las Flores S.A. De C.V.” El ataque ocurrió mientras la unidad de transporte público cargaba pasajeros en su base, ubicada sobre el Bulevar de las Rosas.

La agresión quedó grabada en video por uno de los transportistas presentes, quien alertó a sus colegas sobre lo que estaba ocurriendo y les advirtió sobre la situación que enfrentaban.