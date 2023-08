Mercado negro y boom de las bicicletas en CDMX duplicaron los robos en cinco años

Las denuncias por robo de bicicletas se duplicaron durante la actual administración de la Ciudad de México, en la que se reportan en promedio cinco robos al día; sin embargo, se estima que la cifra podría ser mucho mayor.

Desde 1969, en la capital se han documentado 14 mil 91 denuncias por robos de este tipo, de los cuales el 63% se denunciaron entre 2018 y lo que va de 2033, según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX. Entre el 1 de enero y el 7 de julio se denunciaron 883 bicicletas robadas, más del 50% de los registrados en todo 2022, cuando se contabilizaron mil 543.

Las violaciones de candados –cortados por cizallas u otras herramientas–, descuidos en vía pública, sustracción de domicilios; e incluso, ciclistas que son bajados de sus vehículos por ladronas de manera individual o en grupo (como ocurre en la carretera México-Cuernavaca), son los principales métodos para el robo de bicicletas en la capital.

‼️Esta persona se robó una #bici en la calle Tlaxcala si lo ves denúncialo! ‼️ Así la seguridad @OHarfuch @SandraCuevas_ @martibatres @SSC_CDMX 👎🏻 difusión para detener a este ratero ! pic.twitter.com/NK4hP1FZcR — LaRomaMex (@LaRomaMex) July 21, 2023

En cinco alcaldías se concentran la mayoría de estos ilícitos, pues acumulan el 68% del total de las denuncias por robo de bicicletas en los últimos en 54 años, Cuauhtémoc (4 mil 815), Benito Juárez (2 mil 71), Miguel Hidalgo (mil 591), Coyoacán (mil 92) e Iztapalapa (974).

Actualmente, zonas como Fórum Buenavista, las cercanías de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paseo de la Reforma y plazas como Parque Delta son algunos de los focos rojos de este tipo de ilícito.

Robo de bicicletas en CDMX.

Denuncias por robo de Bicicleta en 2023 (enero-7 de julio)

Iztapalapa, 65.

Cuauhtémoc, 245

Gustavo A. Madero, 42

Azcapotzalco, 59

Iztacalco, 26

Miguel Hidalgo,113

Benito Juárez, 144

Tláhuac, 16

Venustiano Carranza, 39

Xochimilco, 21

Cuajimalpa, 2

Álvaro Obregón, 25

Milpa Alta, 1

Coyoacán, 65.

Tlalpan, 15

Magdalena Contreras, 4

Lamentable consecuencia del éxito

Venta de bicicletas en redes sociales.

Según ciclistas, activistas y entusiastas del transporte de dos ruedas, éste ha repuntado en los últimos años; sin embargo, esto ha traído un boom de robos que sostienen negocios de compraventa de bicis robadas o de dudosa procedencia en tianguis, mercados y a través de redes sociales.

“Es una especie de consecuencia del éxito de la movilidad en bici, ha habido un boom de la bicicleta, afortunadamente; pero veamos que también ha traído a nuevos públicos con nuevas bicicletas y unos costos mucho más atractivos, eso está totalmente alimentado por la compra de bicis robadas. Es decir, el robo es una industria estimulada por la gente que compra esas bicis”. — Explicó a Publimetro Agustín Martínez Monterrubio, presidente de Bicitekas.

Martínez Monterrubio, impulsor proyectos de movilidad en bicicleta desde la asociación Bicitekas, indicó que ha sido víctima en distintas ocasiones de robo de sus vehículos en la Alameda Central y en las colonias Roma y Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, asegura que pese a presentar su denuncia no pudo recuperar ningún velocípedo a través de las autoridades.

“Alguna vez fui a denunciar por deber cívico, primero hice la denuncia en Internet y luego fui a confirmarla. Me dieron un papel y me dijeron que sí que le van a buscar, pero nunca más pasó nada”, refirió el activista, quien señaló que muchas veces se hace más desde las comunidades de ciclistas en redes sociales para recuperar las bicis.

El presidente de Bicitekas aseguró que los ciclistas tienen en sus manos no seguir fomentando los robos. Martínez explicó que no consumir productos en el mercado negro, donde se encuentran bicicletas desde 600 pesos, resulta fundamental para no seguir fomentando e robo, pues refirió que mientras más atractiva es la oferta, es más probable que se trate de un artículo robado o de dudosa procedencia.

Falta que se cumpla la ley

En la CDMX no existe un castigo específico para el robo de bicicletas; no obstante, en octubre de 2022 la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Villagrán, propuso una iniciativa para modificar el el artículo 224 del Código Penal local, con el fin de que se castiguen de dos a seis años de prisión los robos de bicicleta.

Activistas como Javier Vega, fundador de la comunidad Ciclistas Unidos CDMX, ven con buenos ojos que se busquen incrementar las penas para quiénes roban bicicletas. Sin embargo, señalan que el principal reto no lo tienen las leyes, sino que éstas se hagan valer.

“En otros países está muy penado que se roben una bicicleta, las dejan estacionada con un candadito y nadie las agarra. Sí es una buena idea que sea más estricta la ley para que –de cierta manera– la rata la piense. Pero el problema no son las leyes porque ya existen, el problema es el sistema de justicia. No hacen valer las leyes, ese es el problema que existe en nuestro país”. — Javier Vega, Ciclistas Unidos.

Recomendaciones para recuperar bicicletas robadas