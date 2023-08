Al estilo AMLO, Ricardo Salinas Pliego dice que no borra nada porque “el pueblo manda”

Ricardo Salinas Pliego consultó al “pueblo bueno, sabio y noble” para saber si debía o no borrar los tweets. Foto: (Especial)

Tras conocer la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se determinó que el dueño de TV Azteca sí ejerció violencia política de género contra la senadora Citlalli Hernández y se ordenó que debía borrar 70 tweets en un plazo de 24 horas, Ricardo Salinas Pliego dijo que no va borrar “ni una coma”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario lanzó una “consulta popular” dirigida al “pueblo bueno, sabio y noble” sobre si debía o no borrar los tweets.

Voy a hacer una consulta popular…



¿El pueblo bueno, sabio y noble quiere que elimine los tweets que le ofenden a la rranama?



Cómo dijera el Presidente, quiero que me expliquen dónde está la violencia, en decir marrana, gorda, corrupta, ignorante, cobra doble sueldo, no hace… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 12, 2023

Con el 91% de los 70 mil 890 votos emitidos en la encuesta que levantó Salinas Pliego, el pueblo decidió que no se borraran las publicaciones en donde se hace referencia a la morenista, pues “recuerden antes mandaban unos cuantos desde el poder y se hacía lo que querían o te echaban todo el peso del Estado, hoy ya no es igual, hoy ya no es igual, hoy manda el pueblo y ya ha hablado”.

El Presidente dice que el pueblo manda y yo ayer levante una encuesta… el pueblo dice que NO BORRE NADA y NO VOY A BORRAR NI UNA COMA, para eso son las consultas ciudadanas, recuerden antes mandaban unos cuantos desde el poder y se hacía lo que querían o te echaban todo el peso… https://t.co/orlcur6Jr8 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 12, 2023

A quien le quede el “chaleco rosa” que se lo ponga

En el mismo “tweet” volvió a lanzar un insulto sin mencionar a nadie en específico, ya que mencionó “a quien le quede el saco que se lo ponga”.

“Que chlngue a su madre la marrana (a quien le quede el saco que se lo ponga) y los ignorantes, serviles, represores vestidos con chaleco rosa… anótenle bien y así escríbanlo en los encabezados”.

Finalmente, consideró la situación como “una buena jugada del poder, porque va a dividir a la ciudadanía contra el INE, está bien pensada, sacrifican a la institución porque ahora es la represora del pueblo”.