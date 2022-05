¡Hay bronca! Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego se agarran a tuitazos por comunismo en Cuba

El empresario Ricardo Salinas Pliego y la senadora Citlalli Hernández protagonizaron un pleito a través de Twitter.

Todo comenzó cuando el presidente de Grupo Salinas compartió una nota en donde se muestra los estragos del gobierno comunista en Cuba: “Los estragos de un mal gobierno en #Cuba, para que sepan cómo funciona y porqué es horrible vivir en un régimen comunista/socialista”.

Ante esto, la legisladora en tono burlesco le respondió a Ricardo Salinas: “Como ya te sientes de la oligarquía mundial, no te importa verte ignorante para difundir tus mentiras. Habla, haz un reportaje de lo que significa el bloqueo económico para Cuba, habla de sus aportes científicos, de la garantía para todas y todos en acceso a la salud y educación”.

Como ya te sientes de la oligarquía mundial, no te importa verte ignorante para difundir tus mentiras. Habla, haz un reportaje de lo que significa el bloqueo económico para Cuba, habla de sus aportes científicos, de la garantía para todas y todos en acceso a la salud y educación. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 9, 2022

Lo anterior provocó una dura reacción del empresario, quien comenzó por burlarse del físico de la senadora, luego la invitó a irse a vivir a Cuba y por último la criticó por usar un iPhone.

“Primero que nada provecho 😂, si se siente cubana, le gustan sus aportes científicos, la garantía en acceso a la salud y educación, váyase a vivir a cuba, se ve medio farsante escribir de comunismo desde un iPhone. Ah y de ignorantes mejor ni hablamos, no me va a entender 😉. Dicen que el Canelo perdió contra Bivol por subir de peso… ¿usted cree que subir de peso le haya afectado?”. — Ricardo Salinas

El usurero @RicardoBSalinas me dedica decenas de tuits, se burla de mi físico y responde con chistes sin gracia pero con mucha ignorancia y sin argumentos.



Quédese con eso, lo cierto es que a mí jamás me van a dedicar un libro como este.



Pd. Pague ya sus impuestos.

Qué 🐶🐻. https://t.co/PV3zOXYKcG pic.twitter.com/Oqd5BGSiPG — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 9, 2022

Como respuesta, Citlalli Hernández le recordó al empresario que ya le dedicaron un libro por evasor de impuestos (HDP de Sabina Berman) y lamentó los insultos hacia su físico.

“El usurero @RicardoBSalinas me dedica decenas de tuits, se burla de mi físico y responde con chistes sin gracia pero con mucha ignorancia y sin argumentos. Quédese con eso, lo cierto es que a mí jamás me van a dedicar un libro como este. Pd. Pague ya sus impuestos. Qué 🐶🐻”. — Citlalli Hernández

Ante esto, el empresario reviró que a la senadora nunca le van a dedicar un libro porque no es importante como él.

“Primero que nada, provecho! A usted nunca le van a dedicar un libro porque aunque sea por odio (como el de la momia), me los dedican porque soy importante, he estado aquí siempre y aquí voy a seguir. Estaba antes de que usted llegara y estaré cuando se vaya, no se enoje, aguante”. — Ricardo Salinas

Tú, el hombre tan “importante” que eres, ya me dedicaste tooodo el día en Twitter 😂



Relájate, no te enojes; aunque no te guste, ya no van a volver los que te condonaban impuestos. Mejor paga lo que debes 🥸 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 10, 2022

Como respuesta, la legisladora se burló de que ‘el hombre tan importante’ le haya dedicado varios tuits. “Tú, el hombre tan “importante” que eres, ya me dedicaste tooodo el día en Twitter 😂 Relájate, no te enojes; aunque no te guste, ya no van a volver los que te condonaban impuestos. Mejor paga lo que debes 🥸”.

