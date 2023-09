Tres meses después del plazo, CDMX reporta 85% de avance en el retiro de espectaculares

Tres meses después de que venció el plazo que las autoridades de la Ciudad de México impusieron para que empresas publicitarias retiraran los cerca de mil 200 espectaculares de las azoteas capitalinas por la entrada en vigor de la Ley de Publicidad Exterior, el gobierno local informó que a la fecha se tiene un avance del 85%, y únicamente queda pendiente el retiro de 174.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, de los mil 200 medios publicitarios de azotea han sido retirados mil 26, de los cuales mil 19 los quitaron las mismas empresas, y siete los retiró el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). Asimismo, se informó ésta instancia inició 51 procedimientos de verificación e impuso 31 sellos de suspensión y 34 multas por 41.7 millones de pesos.

“Con la aplicación de la Ley se eliminan riesgos en los edificios, pues se retiran más de 9 mil 200 toneladas de estructura metálicas, se calcula que cada uno de estos medios publicitarios debe pesar entre 3 y 15 toneladas en inmuebles que no están hechos para soportar dichos pesos”, explicó el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama.

El subsecretario de Gobierno de la CDMX, Inti Muñoz Santini, refirió que con la colaboración de las empresas, el gobierno capitalino ahorró 305 millones de pesos en el retiro de espectaculares, pues estas labores cuestan entre 200 y 400 mil pesos.

Por otra parte, Batres Guadarrama, indicó que el 80% de los 174 espectaculares que no han sido retirados de las azoteas , recae en las empresas Raxa, Anuncios Técnicos Moctezuma, Cynesa, Genemex, Circuitos Publicitarios, Comunicación Técnica Integrada y Estrategia Visual.

En contraste, las que mayor cumplimiento registran son GIM, Impacto Publicitario Espectacular, Anunciarte Medios, Out Of Home Digital, Mepexsa, Encore Media, Brimak, Mulitservicios Mexicanos, Rentable, Visión Publicidad, Memije, Proad, Printer de México, Vendor, Billboard y Strada, a las que Batres refirió, se les dará “trato preferencial” en otros tipos de publicidad que no impliquen riesgos de Protección Civil.