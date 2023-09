¡Ponte listo! 8 cosas que puedes hacer desde tu app bancaria

Las aplicaciones (apps) móviles son una herramienta financiera para más de la mitad de los adultos en México, aunque la mayoría desconoce las ventajas y facilidades financieras que ofrecen.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)reportó que 56.7 millones de personas de 18 a 70 años en México (67.8%) tiene algún tipo de producto financiero formal: cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore.

Te puede interesar: ¡Jóvenes! Va receta para solicitar crédito desde el teléfono celular

Reportó que, cada vez más personas utilizan un app bancaria para hacer movimientos financieros y preciusó que 54.3% de las personas que manejan una con cuenta bancaria realiza transacciones a través de la app de su banco.

El director de Educación Financiera Citibanamex, Juan Luis Ordaz, señaló que la administración del dinero es “mucho más eficiente” con la ayuda de los bancos y, si adicionalmente se usa una app financiera, desde el teléfono celular o computadora, el manejo de los recuros es más sencillo, rápido y seguro.

“Gracias a los servicios financieros digitales podemos poner orden en nuestro dinero. Uno de los objetivos primordiales de la banca en línea es ofrecer herramientas para que los clientes hagan operaciones bancarias a través de una computadora o un celular, utilizando una conexión a Internet”, destacó.

¿Qué puedo hacer desde mi app bancaria?

El directivo de Citibanamex te responde:

1. Organizar tus finanzas

Probablemente la ventaja más grande que ofrecen las aplicaciones bancarias es que llevan un registro detallado de todos tus movimientos financieros. Dicha información ayuda a entender los hábitos de consumo, identificar gastos innecesarios y aprovechar oportunidades de ahorro.

2. Consultar tu saldo

Con tu app ya no tienes necesidad de ir a una sucursal bancaria o a un cajero automático. Desde la comodidad de tu casa puedes consultar si ya te depositaron la quincena o aquel pago que te debían. Además, algunas apps permiten revisar tu saldo de tarjetas de crédito, inversiones e incluso tu Afore.

3. Potenciar tu ahorro

Si tienes la intención de ahorrar y aún no lo logras, puedes apoyarte en tu aplicación para hacer ahorro programado; es decir, crear un rubro dentro de tu cuenta de débito donde puedes programar depósitos periódicos y automáticos. De esta manera, no habrá pretexto para no ahorrar.

4. Programar alertas

Cada que realices una compra con una tarjeta de débito o crédito te llegará un mensaje SMS y/o correo electrónico indicando la fecha y monto de tu adquisición. Esta opción es fundamental para detectar inmediatamente cargos no reconocidos y fraudes potenciales.

5. Realizar el pago de servicios

Evita trasladarte y hacer filas al pagar el recibo de la luz, agua o teléfono. Desde tu app puedes realizar de manera segura y eficiente tus pagos. Considera la opción de domiciliar tus servicios y, con ello, evita retrasos y suspensiones.

6. Bloquear tu tarjeta de crédito

Si no encuentras tu tarjeta por ningún lado o simplemente no la vas a utilizar, puedes asegurar que nadie haga un mal uso de ella. Basta con entrar a tu app y bloquear su uso por el tiempo que tú decidas.

7. Generar un CVV digital

Para cada compra en línea, evita exponer el código de seguridad de tu tarjeta de crédito física y mejor utiliza el código digital que ofrece el aplicativo del banco. Esto te permitirá realizar operaciones de la forma más segura.

8. Consulta promociones personalizadas

Es posible participar en preventas para eventos, tasas de interés preferenciales y descuentos especiales. “Desde tu aplicación las ofertas y descuentos que tu banco tiene para ti”.

Lo más leído en Publimetro: