Sandra Cuevas pedirá licencia para buscar la jefatura de gobierno de la CDMX

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que solicitará licencia a su cargo de alcaldesa para contender por la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Seguimos firmes en la decisión de contender por el Gobierno de la Ciudad de México, no es broma, no hay marcha atrás, y estamos preparados para ganarle al que sea, dónde sea y con quién sea vamos a obtener la victoria”, aseveró la edil en una rueda de prensa convocada en las instalaciones de la demarcación.

Cuevas Nieves aseguró que la solicitud para ausentarse de su cargo se presentará en unos días y adelantó que presentará a los dirigentes nacionales y locales del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) su propuesta para elegir al candidato del Frente Amplio por México.

La edil propone el registro de cada aspirante y que los partidos no impongan a sus candidatos. La todavía alcaldesa señaló que los aspirantes deberán recabar 70 mil firmas de personas que no estén registrados en ningún partido político en un lapso dos meses.

Por otra parte Cuevas pidió que haya un comité organizador que incluya a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Nacional Electoral (INE). La titular de la alcaldía Cuauhtémoc aseguró que su propuesta se debe a que los partidos ya tienen a sus predilectos, como en el caso del PAN a Santiago Taboada; el PRI a Adrián Rubalcava; y el PRD a Nora Arias.

“Yo quedo fuera de los tres. Sin embargo, a unos días de haber levantado la mano para poder ser candidata para la jefatura de Gobierno, y a dos años de haber entrado en este mundo de la política, tengo mayor popularidad y mayor reconocimiento y conocimiento en toda la Ciudad de México y nos pueden medir. Soy la alcaldesa más popular de la Ciudad de México”. — Sandra Cuevas.

“Aquí está su candidata”

Cuevas Nieves aseguró que su popularidad es lo que necesita el Frente Amplio por México para ganar las elecciones de 2024 en la CDMX, pues refirió que el perfil que se requiere tiene que ingresar a alcaldías como Iztapalapa y la Gustavo A. Madero para triunfar en los comicios.

“Si queremos ganar la Ciudad de México aquí está su candidata, una candidata que viene desde abajo, una candidata que no le responde a los grupos de poder, una candidata que no le responde a los partidos políticos”, sostuvo la edil que también pidió la realización de foros con universitarios y científicos que planteen las problemáticas a tratar.

Cuevas pidió a los líderes políticos del frente que la midan y la tomen en serio, pues aclaró que si no eligen a una persona que puede entrar tanto a la clase media baja y a la clase alta no se conseguirá la victoria. “Esto no se trata de amistades ni de quién lleva más tiempo, se trata de ser competitivos”,subrayó.