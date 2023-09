¿Septiembre te pone a temblar? Ve en qué mes ocurren más sismos fuertes en México

Apenas se acerca septiembre y la gente empieza a “temblar”, pero de susto al considerar que es el mes en que ocurren más sismos en México; sin embargo, los registros indican que no es así.

Norma Angélica Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó este miércoles su reporte de “Seguro de daños: protección al patrimonio en el caso de sismos”, en el que destacó las estadísticas de sismicidad en el país.

Y contrario a lo que todo mundo piensa, septiembre no destaca como el mes con más sismos, y de hecho tampoco es diciembre, como lo indicaba un reporte previo.

Sismos. Estadísticas de temblores fuertes en México. (Foto: Especial)

Resulta que es abril el mes en que ocurrieron más sismos fuertes, según el registro del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La estadística señala que el cuarto mes del año es en el que más sismos fuertes han ocurrido, con 40, luego se encuentran enero y febrero, con 37 cada uno, seguidos de junio y diciembre, con 33.

Ya después se coloca septiembre , empatado con mayo y noviembre, con un registro de 33 sismos fuertes y más adelante está agosto, con 29.

Esto implica que los meses con menos sismos fuertes durante el año son octubre, marzo y al final julio, con 29, 26 y 23, respectivamente.

De este modo, la estadística presentada por la AMIS en su conferencia indica que no, septiembre no es el mes de mayor sismicidad en México; no obstante, la coincidencia de que hayan ocurrido tres sismos fuertes un 19 de septiembre de distintos años, pone a temblar a todo mundo.

Sin embargo, el registro de los terremotos de 1985, el de 2017 y el sismo de 2022 mantiene en el corazón y mente de los mexicanos la idea de que septiembre sí es el mes con más riesgo de sismos fuertes.