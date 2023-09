Pastelería mexicana se encuentra en los primeros lugares de postres más legendarios del mundo

México tiene una de las mejores gastronomías a nivel mundial y por su delicioso sabor, así como sus tradicionales recetas mexicanas, la famosa e histórica ‘Pastelería Ideal’ se encuentra dentro de los primeros lugares de los postres más legendarios del mundo catalogados por Taste Atlas.

La ‘Pastelería Ideal’ se encuentra en el número cuatro de la lista ‘150 Most Legendary Dessert Places in the World’ o ‘Los 150 postres más legendarios del mundo’ de Taste Atlas por su gran variedad de postres, gelatinas, pasteles, pan dulce, galletas y más.

Para Taste Atlas, esta emblemática pastelería de la Ciudad de México (CDMX) ‘es un regalo para la vista con sus impresionantes expositores de pasteles, pastas y gelatinas’.

Gelatinas, una forma de arte comestible

La guía para comida tradicional, que recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares, Taste Atlas, incluyó a la ‘Pastelería Ideal’ en la lista por sus deliciosas gelatinas.

Postre que califica por sus vibrantes colores, intrincados diseños y refrescantes sabores, además de la precisión artística con la que se elaboran, pues Taste Atlas las califica como ‘algo más que un postre’, son ‘una forma de arte comestible’.

Taste Atlas quedó cautivada por la variedad de formas y sabores, desde motivos florales a creaciones con infusiones de frutas de las gelatinas de la legendaria ‘Pastelería Ideal’.

¿Dónde está la ‘Pastelería Ideal’?

La ‘Pastelería Ideal’ fue fundada en el año 1927 en la CDMX, como un pequeño expendio de pan en plena época de la Guerra Cristera, pero no siempre se llamó como los capitalinos la conocemos popularmente, pues inicialmente fue llamada como ‘Ideal Bakery’.

Su primera sucursal nació en el Centro Histórico de la capital y se encuentra sobre avenida 16 de Septiembre, número 18, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde actualmente cientos de personas van a diario por su dotación de pan.

Con el paso del tiempo y debido a la gran demanda de los capitalinos, la ‘Pastelería Ideal’ abrió más sucursales, otra en República de Uruguay número 74, también en el Centro Histórico de la CDMX, y otras tres en Aragón, Ciudad Azteca y Ciudad Nezahualcóyotl.

Dentro de las sucursales de la ‘Pastelería Ideal’ podrás encontrar panadería tradicional, pan dulce, hojaldre, pan danés, pan vienés, pan rústico, así como pastelería de vitrina individual, mousses, pasteles, gelatinas, tartas, pays, galletas de pasta seca y bocadillos, siempre frescos.