Los fiscales que investigan a Trump temían que el magnate conociese el registro contra su cuenta de Twitter

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los fiscales que investigan al expresidente estadounidense Donald Trump afirmaron en abril que si el magnate se enteraba de la orden de registro contra su cuenta de la red social X, ahora Twitter, esto podía "precipitar la violencia" por parte de sus simpatizantes.

Smith solicitó el registro en enero de 2023, pero no trascendió dicha información hasta principios de agosto hasta que lo hizo público un tribunal de apelaciones que ratificó una sentencia previa que impedía a la red social informar a Trump de la orden en curso.

Según nuevos documentos, los fiscales temían que si el magnate conocía la orden del registro podía publicarlo en la misma red social y, con ello, "precipitar la violencia como ocurrió tras la divulgación de la orden de registro ejecutada en Mar-a-Lago", ha informado Politico.

El proceso, que ha sido llevado a cabo con cierto secretismo, ha permitido recopilar un total de 32 mensajes directos de la cuenta del expresidente como parte de la investigación, según revela el expediente de 71 páginas hecho público este viernes.

"Estas no son consideraciones hipotéticas. Tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, el expresidente propagó acusaciones falsas de fraude, presionó a funcionarios estatales y federales para que violaran sus deberes y tomó represalias contra quienes no cumplieron con sus demandas, que culminaron en la violencia del 6 de enero", reza el texto, según ha recogido The Hill.

La jueza del tribunal de distrito Beryl Howell acusó a la red social de desacato en febrero y multó a la empresa con 350.000 dólares por incumplir los plazos ordenados por el tribunal para cumplir con las órdenes de registro.

La Fiscalía considera que el expresidente mintió en relación al supuesto fraude electoral en el marco de las elecciones y promovió mensajes que terminaron alentando dicho asalto para evitar la ratificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden.