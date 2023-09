¿Qué marchas y manifestaciones habrá hoy 18 de septiembre en la CDMX?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este lunes 18 de septiembre se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

Manifestaciones, marchas y movilizaciones de este lunes

Sobrevivientes de feminicidio

Caminata en apoyo a sobreviviente de tentativa de feminicidio

Lugar: Del Ángel de la Independencia a la Ex-Glorieta de Colón.

Hora: 16:00.

Vecinos de la Colonia Euzkadi

Reunión informativa con motivo de compartir el proyecto de mejora que se realizará en esa comunidad.

Lugar: Centro Deportivo Ceylán De los FFCC No. 402, Col. Euzkadi, Alc. Azcapotzalco.

Hora: 17:00.

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX)

Exigen aumento salarial del 7.7%.

Lugar: Oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

1.- Dr. Liceaga No. 113, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 2.- Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 3.- James Sullivan No. 113, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc 4.- Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 5.- Av. Niños Héroes No. 150, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 6.- Dr. Claudio Bernard No. 82, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 7.- Dr. Navarro No, 115, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 8.- Av. Niños Héroes No. 132, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 9.- Dr. Claudio Bernard No. 60, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 10.- Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc 11.- Av. Niños Héroes No. 133, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 12.- Dr. Navarro No. 180, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc 13.- Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 06:00.

Asociación Civil TAMEXUN

Exigen que se retiren los retenes de las Fiscalías en las carreteras y por abusos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Lugar: Carr. Federal México-Puebla s/n., Col. Lomas de Zaragoza, Alc. Iztapalapa.

Hora: Durante el día.

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX)

Exigen aumento salarial del 7.7%

Lugar: Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Hora: 06:00.