Farmacéuticas ingresan a lista negra de Cofepris por venta de medicamentos falsos

Una de las empresas verificadas no tiene los controles suficientes en la temperatura para la conservación de los medicamentos Foto: Dreamstime

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incorporó a ocho empresas y distribuidores al listado de quienes no cumplen con los requisitos para distribuir medicamentos por varios motivos, entre ellos vender productos falsos, que no tienen registro sanitario ni lote, entre otros.

Los sancionados son Iván Misael Mora Venadero, Farmacia Estelar, Armonía Pharma y AD Medical, en Jalisco; Prodhosp y Distribuidora San Rafael, en Ciudad de México; Soluciones Médicas y Hospitalarias en Aguascalientes y Alfredo Armando Muñoz Mitlich en Chihuahua.

Esto te interesa: Esto te interesa: Pfizer solicita a Cofepris autorización de vacuna actualizada contra Covid-19

La Comisión explicó que se detectó venta de insumos médicos falsos y sin registro sanitario en el país, así como deficiencias en la infraestructura para el correcto almacenamiento de medicamentos.

Detalló que en la verificación a la Farmacia Estelar, que se efectuó en el domicilio establecido en una factura de venta; sin embargo, la dirección corresponde a una casa habitación sin que se identifique que corresponde a una empresa.

Aunque eso no es todo, pues también vende un producto que no tiene registro sanitario, por lo que ingresó de manera ilegal a México, esto implica que no se pueda establecer su ruta y adecuado almacenamiento ni garantizar que contenga el principio activo que presume.

En el caso de AD Medical, ésta fue suspendida porque en el verificación se comprobó que no tiene los controles suficientes en la temperatura para la conservación de los medicamentos, tampoco con la infraestructura mínima necesaria para el almacenamiento, carece además de procedimientos para desarrollar sus actividades.

Cuenta con denuncias anta la Cofepris y en instancias judiciales por vender medicamentos falsos, los cuales se usan para atender algunos tipos de cáncer.

“Prodhosp fue denunciado por comercializar medicamentos e insumos falsificados, se tiene identificado que los oferta a través de su página de internet. También se recibieron denuncias por la presunta falsificación de medicamentos de Distribuidora Farmacéutica Sanar Wellness y Asistencia Médica Russduk, que ya se encuentran señalados en el listado de distribuidores irregulares”.