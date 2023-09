Revienta la burbuja de los NFT, su valor se desploma estrepitosamente a casi cero

El valor del arte puede ser muy subjetivo, pero invertir en los NTF (tokens no fungibles) actualmente equivale a ‘quiebra segura’ o a ‘tirar el dinero a la basura’, pues estas piezas sufrieron un desplome de hasta 95%, lo que implica que la burbuja de los NFT prácticamente reventó.

Según un reporte de dappGambl, no tienen valor económico la mayor parte de estas piezas que lograron un boom entre finales de 2021 e inicios de 2022 bajo el argumento de que revolucionarían las finanzas, la tecnología y la creatividad.

Hasta ahora, el NFT que mayor valor ha alcanzado es ‘Everydays: The First 5,000 Days’, elaborado por Mike Winkelmann, conocido como Beeple, quien elaboró un collage de todas las imágenes que ha publicado en línea todos los días sin excepción desde 2007, en las que incluye a personajes como Jeff Bezos, Donal Trump, Pikachu o Shrek.

Su obra de arte fue vendida por la casa Christie’s en abril de 2021 a Vignesh Sundaresan —un programador con sede en Singapur conocido como MetaKovan— en una subasta en línea en la que alcanzó 69.1 millones de dólares, equivalente en ese entonces a 60.7 millones de euros.

NFT de Beeple

Otra pieza que alcanzó el precio récord de 28.9 millones de dólares es Human One, una escultura de vídeo en 3D de más de dos metros de altura elaborada por el artista Beeple, pero para acceder a la obra es necesario hacerlo a través de la cadena de bloques Ethereum.

Hay obras que si bien no han alcanzado montos millonarios, el hecho es que su valor se perdió, según lo que reveló dappGambl. Esto porque unos 23 millones de personas poseen activos digitales que ya no valen nada.

A partir de información de NFT Scan y CoinMarketCap, dappGambl anticipó el fin de los NFT, pues luego de que el mercado de estas piezas alcanzara hasta 2.8 billones de dólares mensuales ahora su valor ha caído estrepitosamente a cero.

Se identificaron un total de 73 mil 257 colecciones, de las cuales 69 mil 795 tenían una valoración de mercado equivalente a 0 Ether (ETH), lo que implica que 79% de estos activos que permanecen sin venderse.

Así, en una especie de burbuja financiera, la crisis de los NFT parece haber estallado: luego de tener un crecimiento exponencial con ventas millonarias de activos digitales, como las colecciones de Bored Apes y CryptoPunks, el volumen de transacciones cayó drásticamente en agosto de 2021, cuando pasaron de 2 mil 800 millones de dólares a apenas 80 millones de dólares en julio de 2023.

Esto es consecuencia del colapso de los precios Bitcoin y Ethereum, así como a un factor ecológico, ya que para la creación de los tokens, en cada acuñación se consume mucha energía, lo que movilizó a los activistas medioambientales y afectó la reputación de esta tecnología.

Hasta ahora no se conoce cuáles de las piezas se conservan un poco de valor, pero el reporte de dappGambl señala que 18% de los NFT tienen un precio mínimo de cero, el 41% se encuentra en el rango de entre 5 a 100 dólares, y menos del 1% tiene un precio superior a seis mil dólares.

Dichas cifras contrastan con los acuerdos millonarios que se anunciaban en pleno auge de esta tecnología.

¿Qué son los NFT?

Es probable que la mayoría de la gente no hemos visto estas piezas de arte físicamente, que solo hayamos escuchado hablar al respecto o visto algunas fotos, sobre todo entre 2021 y 2022, cuando se pusieron de moda, pero ¿qué son exactamente?

Según el sitio especializado Xataka, los NTF (tokens no fungibles, es decir, bienes no fungibles a los que se le asigna un token) son aquellos que no son sustituibles, son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, debido a que no hay dos NFT que sean equivalentes.

Así, igual que ocurre en el arte, con piezas muy valiosas, en el caso de los NFT solo puedes comprar la original en el caso de que estuviera a la venta, mientras que una copia tendría otro valor y la diferencia es que en este caso se hace la operación de forma digital.

REcurso de NFT ESADE (ESADE/Europa Press)

En este caso, los NFT funcionan a través de la tecnología blockchain o cadena de bloques, que es la misma que se utiliza para las criptomonedas, que funcionan mediante una red de ordenadores descentralizada, con bloques o nodos enlazados y asegurados usando criptografía.

En estas operaciones, cada bloque enlaza a un bloque previo, así como una fecha y datos de transacciones, y por diseño son resistentes a la modificación de datos.

La autenticidad de la pieza se protege porque a los NFT se les asigna un certificado digital que no se puede modificar. Ahí se registra el valor de partida y todas las adquisiciones o transacciones que se hayan hecho, y también a su autor.

Y pues en el auge de estas piezas, hubo gente que se apresuró a adquirirlas, con la idea de que su valor aumentaría con el tiempo, y luego podrán venderlo por más dinero; sin embargo, el desplome en la cotización de las criptomonedas, entre otros factores, hicieron que el valor de los NFT se desplomara y ahora prácticamente no valen nada.