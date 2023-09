“No ocultamos los feminicidios”, asegura Ernestina Godoy sobre el caso de Montserrat Juárez

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que en la capital no se encubren los feminicidios, y llamó a los que afirman que desde la FGJ se encubrió el feminicidio de Montserrat Juárez, prueben con evidencias sus dichos.

“A quienes, sin fundamento, aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencia su dicho, no con palabras; en este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico e investigaciones profesionales”, sostuvo Godoy en el marco del informe mensual de los avances de la Alerta por Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGCM) en la CDMX.

Godoy Ramos envió sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguró que se están empleando todas las capacidades de la Fiscalía para obtener justicia por la muerte de Montserrat, entre las que destacó una investigación interna.

“Que no se equivoquen, al asegurar… que buscamos negarlo, por el contrario, obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así, será castigado, que no les quede la menor duda, sea quien sea, no ocultamos nosotros los feminicidios”.

— Ernestina Godoy.