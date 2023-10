Clara Brugada se deslinda de pintas sobre bardas en apoyo a Omar García Harfuch

Clara Brugada se deslindó del video que muestra a presuntos simpatizantes de la exalcaldesa de Iztapalapa y hoy aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, borrar bardas en apoyo a Omar García Harfuch, también aspirante a la llamada “coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación en la CDMX”.

“Desconozco el origen de las pintas que han aparecido en diversas zonas de la ciudad, tanto a mi favor, como borrando las anteriores con mensajes a favor de otras personas”, escribió Brugada en su cuenta de Twitter (X), donde también se desmarcó de las pintas a su favor.” Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los próximos días llevará a cabo #Morena”.

Desconozco el origen de las pintas que han aparecido en diversas zonas de la ciudad, tanto a mi favor, como borrando las anteriores con mensajes a favor de otras personas. Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 1, 2023

Este 30 de septiembre se difundieron las imágenes en las que al menos una decena de personas cubre con pintura blanca las bardas que promueven el nombre del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Captan a simpatizantes de Clara Brugada borrando las bardas de García Harfuch.



Así las cosas en la contienda interna de CDMX. pic.twitter.com/GhIgc3i0rp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 1, 2023

Después de la aparición del video, en redes sociales se especuló sobre las tensiones en la contienda interna del partido guinda en la CDMX, como se vio en el proceso para elegir al abanderado de Morena para la contienda presidencial de 2024.

En este sentido, Brugada Molina aseguró que en el partido político en el que milita no hay cabida para la guerra sucia. “Lo he dicho ya en varias ocasiones, en nuestro movimiento no cabe la guerra sucia. Vamos en un proceso unitario para defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México”, aseveró en redes.