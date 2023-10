Morena se burla de Sandra Cuevas por exclusión a jefatura de Gobierno

Morena en la Ciudad de México avivó el reclamo que hizo Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, a las dirigencias de los partidos que conforman el Frente Amplio por México para que no la excluyan del proceso interno que definirá al candidato de esa coalición para buscar la jefatura de Gobierno de la capital del país.

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador lamentó el “mal momento” que el PRI, PAN y PRD provocaron en la alcaldesa, ya que el favorito para ser su candidato sería Santiago Taboada, alcaldesa Benito Juárez.

“Desde Morena Ciudad de México lo único que le podemos decir a Sandra Cuevas es que no se deje y exija lo que por derecho o cuota le corresponda; seguramente en el PRIANRD ya también están buscando su reemplazo en la demarcación que encabeza”.

Añadieron que lo que ocurre con Sandra Cuevas pueden hacerlo con otra persona que busque alguna candidatura por el FAM, como Limón o Kenia López Rabadán, Adrián Ruvalcaba o Luis Espinosa Cházaro, ya que el PAN “se ha apoderado descaradamente de la mal llamada coalición Va por México”.

Previamente, Cuevas Nieves dijo que las dirigencias de ese partido se organizaban para proponer a dos candidatos por partido, pero como ella no está afiliada a ningún partido quedaría fuera del proceso, hecho que considera antidemocrático y que provocaría que el poder se concentre “en los mismos de siempre”.

“No voy a permitir, de ninguna manera, que pasen por encima de mí. Nunca he estado afiliada a ningún partido político, ni lo estaré, pero he demostrado ser la verdadera oposición, he estado en todas y en todo con la oposición, desde que llegué, siempre levanté la voz”.

Añadió que esta es una oportunidad para demostrar que el proceso interno de Va por México es distinto al de Morena y no se excluye a sus militantes y simpatizantes, ya que no hay ninguna ley que diga que solo puede haber dos propuestas por partido.

“Mi lectura es que están poniéndose de acuerdo para bloquear a una candidata natural a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así que exijo se me mida y se me contemple, soy una capitalina, representante de la sociedad civil y como tal me tienen que contemplar en este proceso”.

Finalmente, agradeció que Morena se haya manifestado a su favor: “Incluso Morena salió a decir ‘Sandra avanza, el pueblo se levanta’ y digo ahora que pasa que hasta los de otros color nos están apoyando”.