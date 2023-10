El Sínodo no aborda en su primera sesión los temas más delicados como el sacerdocio femenino

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la Comisión de Información de la reunión sinodal y prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, en una conferencia de prensa, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Ruffini ha subrayado que el trabajo introductorio ha puesto de relieve la importancia del silencio, la pausa y la oración. "Es noticia la forma en que una institución tan grande como la Iglesia se permite un momento de silencio en la fe, en la comunión, en la oración", ha destacado, añadiendo que "esto también puede ayudar al mundo en otros frentes: la guerra, la crisis climática". "Parar, escucharnos unos a otros", ha insistido.

Precisamente, ha explicado que durante las intervenciones, "de vez en cuando, se pide a los participantes que guarden un minuto de silencio para interiorizar las aportaciones que han escuchado", para ayudarles a "distinguir los pensamientos espirituales".

Sobre el 'ayuno de palabra pública' --expresión que utilizó el Papa este miércoles en la apertura del Sínodo--, el presidente de la Comisión de Información ha indicado que los periodistas no recibirán los informes de cada grupo lingüístico y ha pedido a los representantes de los medios de comunicación acreditados ante el Vaticano que comprendan la reticencia a comunicar. Si bien, ha precisado que al final de cada módulo del encuentro se realizarán ruedas de prensa con los miembros del Sínodo.

En anteriores sínodos mundiales de obispos celebrados en el Vaticano se publicaron los informes provisionales de los grupos de trabajo, los llamados 'círculos menores'.

"Como periodistas, es normal que intentemos imaginar el final de cualquier cosa: podría ser un partido de fútbol o una elección política. Pero no podemos dar una respuesta sobre cuál será el final", ha insistido Ruffini. En todo caso, ha señalado que no es un "profeta" y no puede decir lo que sucederá.

El Sínodo, tal y como ha precisado, es un proceso, ya que no termina este año sino que continuará con una segunda fase en 2024, por lo que ha invitado a "ir paso a paso". "Este no es un Sínodo de toma de decisiones, estamos a mitad de camino, por lo que no se puede pedir a esta Asamblea que prefigure el final de la próxima Asamblea", ha puntualizado.

Además, prevé que el informe final que se formulará al finalizar los trabajos a finales de octubre, traerá "convergencias y divergencias", pero en cualquier caso ha asegurado que no representará un punto de llegada sino "un camino". "Será, por tanto, algo más parecido a un Instrumentum Laboris que al documento final de los Sínodos pasados", ha subrayado.