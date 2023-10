Sandra Cuevas asegura que la administradora de la CEDA cometió robo y abuso de autoridad

La alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, aseguró que Marcela Villegas Silva, coordinadora general del Fideicomiso de la Central de Abasto (CEDA), cometió “muchos ilícitos” luego de la confrontación que tuvieron este 4 de octubre en la alcaldía Iztapalapa y por la que según autoridades locales, cuatro motos del equipo de la edil terminaron en el corralón.

“Espero que esta situación que se tornó violenta no se repita, pero si se repite, pues vamos a actuar igual, no vamos a responder. No vamos a responder así golpeen. No vamos a responder como fue el caso de hoy, que cometió muchos ilícitos, muchos delitos, la administradora de la Central de Abasto. Robo, abuso de autoridad, secuestro, entre otros delitos”. — Sandra Cuevas.

De acuerdo con Cuevas, Villegas Silva llegó acompañada “por más de 100 delincuentes”, los que afirmó, no eran locatarios, sino “golpeadores que trae la administradora”. La edil refirió que a ella no la agredieron porque logró escapar a bordo de su cuatrimoto. “Afortunadamente, pues a mí no me tocaron, quisieron no sé cuántos –pueden ver los vídeos–, cargar la cuatrimoto, pero no pudieron, se manejar muy bien moto, me fui, les gané”, refirió.

Asimismo, la alcaldesa con licencia denunció que este 4 de octubre, cuando inició con sus recorridos por las 16 demarcaciones en busca de la candidatura de la oposición a la jefatura de la CDMX, los miembros de su equipo que se quedaron tras la confrontación con la administradora de la CEDA, fueron golpearon y les robaron sus motos, sus celulares y les quitaron la playera.

Por otra parte, Cuevas indicó que continuará sus recorridos por la CDMX, y que hoy completó su visita en moto por Iztapalapa, donde pudo conocer el tianguis “El Salado”.

Fue un gusto visitar #Iztapalapa: La Alcaldía más poblada de la #CDMX, así como conocer sus tradiciones de carnaval, su fuerza del abasto popular, su gente trabajadora y creativa. La actitud de los directivos de la Central de Abasto, es una repetición constante de la mala… pic.twitter.com/9Vvtcb46BR — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 5, 2023

Cabe señalar que horas antes el jefe de Gobierno de la CDMX, Marti Batres, aseguró que las motocicletas del equipo de la edil fueron recogidas porque no traían placas y por invadir carriles primarios e CEDA, sin que la edil tocara el tema en el mensaje que compartió en sus redes sociales.

